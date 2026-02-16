El expresidente Barack Obama se vio obligado a aclarar su impactante afirmación de que los extraterrestres realmente existen.

El excomandante en jefe hizo la sorprendente declaración el fin de semana durante una aparición en el pódcast No Lie With Brian Tyler Cohen.

Su respuesta, expresada con seguridad, se volvió rápidamente viral y desató una ola de especulaciones sobre cuánto sabe en realidad el gobierno acerca de la vida extraterrestre.

“Son reales, pero yo no los he visto, y no están ocultos en… ¿cómo era?”, dijo Obama en un primer momento. “No hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista una conspiración enorme y se la hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos”.

Sin embargo, como suele ocurrir, internet se centró más en su afirmación de que los extraterrestres eran “reales” que en el hecho de que aseguró no haberlos visto.

Eso lo llevó a aclarar su respuesta en Instagram.

open image in gallery El presidente Obama afirmó que cree que deben existir extraterrestres, ya que el universo es muy vasto ( Getty Images )

“Intentaba mantener el espíritu de la ronda rápida, pero ya que ha generado tanta atención, permítanme aclararlo”, escribió el exmandatario. “Estadísticamente, el universo es tan vasto que es muy probable que haya vida allá afuera,

pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que es poco probable que los extraterrestres los hayan visitado. Además, durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que hayan hecho contacto con nosotros”.

Luego reafirmó su postura: “¡De verdad!”.

Algunos usuarios, sin embargo, no quedaron convencidos.

“Parpadea dos veces si los extraterrestres te obligaron a decir esto”, escribió uno.

“No nos visitaron… TODAVÍA”, comentó otro.

Durante su entrevista con Brian Tyler Cohen, Obama también hizo bromas sobre los rumores relacionados con extraterrestres.

“¿Cuál fue la primera pregunta que quisiste que te respondieran cuando te convertiste en presidente?”, le preguntó Cohen.

“¿Dónde están los extraterrestres?”, respondió Obama entre risas.

open image in gallery Durante décadas, los estadounidenses se han preguntado sobre la existencia de extraterrestres y la misteriosa instalación en el desierto conocida como el Área 51, y ahora Barack Obama —tras dos mandatos como presidente— finalmente ha dado una respuesta ( Getty )

Las teorías conspirativas que afirman que extraterrestres y ovnis permanecen ocultos en la enigmática base del Área 51, en el sur de Nevada, han obsesionado durante años a muchas personas.

Algunos sostienen que la instalación militar alberga naves extraterrestres sometidas a ingeniería inversa, fabricadas con materiales que supuestamente se recuperaron en Roswell, Nuevo México, en 1947.

Otros aseguran que el lugar sirve para desarrollar tecnología de viajes en el tiempo, dispositivos de control climático e incluso superarmas intergalácticas.

Los comentarios de Obama sobre el Área 51 y los extraterrestres surgieron varios meses después de que el director de un documental insinuara que Donald Trump podría confirmar pronto la existencia de otras formas de vida.

En su película La era de la divulgación, Dan Farah sostiene que una enorme operación de encubrimiento del gobierno ha ocultado la existencia de inteligencia no humana, pero que el margen para mantener el secreto se agota.

“Creo que es solo cuestión de tiempo: tras el estreno de esta película, un presidente en ejercicio subirá al podio y dirá al mundo: 'No estamos solos en el universo'”, declaró Farah a Entertainment Weekly a finales de noviembre.

“Es el momento más significativo que puede tener un líder”.

En ese momento, The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

open image in gallery Los comentarios de Obama llegan varios meses después de que el director de un documental, que denuncia un gran encubrimiento gubernamental sobre inteligencia no humana, sugiriera que Donald Trump podría confirmar pronto la existencia de extraterrestres ( Getty Images )

A pesar de las afirmaciones de Farah, Trump todavía no ha ofrecido una respuesta pública y definitiva sobre la existencia de vida extraterrestre, aunque insinuó esa posibilidad en varias entrevistas antes de su regreso a la Casa Blanca.

En julio de 2024, Trump le dijo al influencer Logan Paul que no era un “creyente”.

Agregó: “Probablemente no puedo decir que lo sea, pero me he reunido con gente seria que dice que han visto cosas muy extrañas volando por ahí”.

Meses después, en septiembre de 2024, cuando el podcastero Lex Fridman le preguntó al presidente si presionaría para que se publicaran más imágenes de los UAP (fenómenos aéreos no identificados), Trump respondió: “Lo haré. Lo haría. Me encantaría hacerlo. Tengo que hacerlo”.

Al mes siguiente, Trump discutió la idea de vida inteligente más allá de la Tierra con el presentador de pódcast Joe Rogan, diciendo que el tema “nunca [había sido lo suyo]”.

Cuando Rogan le preguntó qué pensaba sobre la existencia de vida extraterrestre, Trump dijo: “No hay razón para no pensar que Marte y todos estos planetas tengan vida”.

Traducción de Leticia Zampedri