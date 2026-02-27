Una nueva oleada de “brontëmanía” ha invadido el hogar histórico de las hermanas literarias Brontë (Charlotte, Emily y Anne), tras el estreno de la nueva adaptación cinematográfica de la novela Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë.

El Museo Parroquial Brontë de Haworth (Yorkshire del Oeste, Reino Unido), que es una meca para los aficionados, reporta sobre la “alucinante” acogida que ha tenido la versión de Emerald Fennell.

La película, que se estrena el 13 de febrero, está protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi y cuenta con una banda sonora de Charlie XCX.

Mia Ferullo, responsable de participación digital del museo, afirma que esta oleada es la más reciente de una larga serie de fascinaciones renovadas por las vidas y obras de Charlotte, Emily y Anne Brontë.

Más aún, ahora que se habla de una adaptación televisiva internacional de Jane Eyre, protagonizada por Aimee Lou Wood, Ferullo no ve signos de que el fervor literario vaya a amainar.

open image in gallery Páramo Haworth, por donde pasearon las hermanas Brontë

“Nunca había visto a tanta gente hablar de Emily Brontë y Cumbres Borrascosas”, dijo.

“Ha sido alucinante, muy surrealista. Nosotros hablamos de las Brontë todos los días, pero ahora todo el mundo se está uniendo a esta conversación, y está en todas partes. Muchas personas están leyendo el libro por primera vez, y descubriendo a las Brontë por primera vez. Se siente como un momento muy importante y especial”, añadió.

Ferullo ha estado dando charlas en el museo durante las dos últimas semanas sobre la brontëmanía, las peregrinaciones literarias a la casa de las hermanas en Haworth que comenzaron a finales del siglo XIX, incluso cuando el padre de las hermanas, el reverendo Patrick Brontë, que las sobrevivió, aún vivía en el edificio.

open image in gallery Las calles empedradas de Haworth ( Getty/iStock )

Dijo: “Gente de lugares tan lejanos como EE. UU. venía a Haworth para intentar ver el lugar donde Charlotte Brontë vivió, y donde escribió Jane Eyre”.

“Así que empezó muy pronto, antes de que el museo estuviera realmente en la casa parroquial”, explicó.

Prosiguió: “Incluso cuando Patrick aún vivía allí, venía gente y él sacaba la firma de Charlotte de cartas y cosas así para dárselas a la gente como recuerdo. Además, la gente entraba en la iglesia para mirar el libro de registro de matrimonios donde Charlotte había escrito. Así que había mucho interés”.

“Y creo que en parte por eso la iglesia decidió vender la casa parroquial, porque los turistas molestaban demasiado a la gente”, expresó.

open image in gallery La casa solariega de los Brontë en Haworth ( PA Archive )

La gran escritora Virginia Woolf visitó la casa en 1904 y comentó que conocer el lugar donde se escribieron los libros contribuía a que los lectores apreciaran más las obras.

Ferullo afirma que la afluencia de nuevos visitantes se debe en parte al viejo fenómeno de que la gente quiera ver dónde se crean las obras literarias y cinematográficas.

Pocos escritores están tan arraigados a un lugar concreto como las Brontë a Haworth y sus páramos circundantes, según comentó.

“La gente viene a la casa porque quiere conocer la vida de las Brontë pero, en realidad, son los páramos que las rodean los que hacen que la gente se sienta como si se adentrara en las propias novelas. No creo que hubieran escrito cosas como Cumbres Borrascosas sin vivir en esta zona”, manifestó.

open image in gallery Vista de la granja abandonada de Top Withins, en los páramos de Yorkshire, cerca de Haworth, donde se cree que tuvo lugar 'Cumbres Borrascosas' ( Getty Images )

Dijo Ferullo: “La película obviamente ha incitado a mucha gente a comprar el libro, y hemos vendido muchos ejemplares de Cumbres borrascosas en la tienda”.

“Pero creo que, además, la gente quiere sentir que se acerca un poco más. Es más la experiencia auténtica de visitar el lugar donde todo empezó, donde se escribió esta novela”, aclaró.

Prosiguió: “Sin duda hay mucha gente a la que le encantan los libros, y eso es lo que les ha motivado a visitarnos. Mucha gente los lee en la adolescencia y crece con ellos. Pero también tenemos gente que simplemente visita Haworth para pasar un día, y el museo está aquí, y lo visitan y, con suerte, aprenden más”.

open image in gallery Margot Robbie y Jacob Elordi en 'Cumbres Borrascosas' ( AP )

Agregó: “Lo que nos gusta bastante es que inicia la conversación, nos permite hablar con la gente y luego, con suerte, aprenderán más. Es una especie de introducción a las Brontë”.

La recién estrenada película de Cumbres borrascosas es solo la última de una larga serie de adaptaciones de la novela de 1847. Una de las exposiciones actuales de la casa parroquial recoge muchas de ellas, desde la primera película de 1920 hasta interpretaciones de México y Japón.

Traducción de Sara Pignatiello