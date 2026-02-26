Christian Bale dice que su última transformación para una película lo hizo gritar “como un loco”

Christian Bale ha llegado a tomar medidas extremas para parecerse a personajes de películas, pero su última transformación estuvo a punto de provocarle la mayor “desesperación” que ha sentido hasta la fecha, a pesar de no tener que hacer nada.

El oscarizado actor bajó a los 54 kg para El maquinista (2004) antes de recuperarlo todo, y algo más, para Batman inicia al año siguiente, así como 18 kg extra para interpretar a Dick Cheney en la película de 2018 El vicepresidente: más allá del poder.

Pero para la nueva película de Maggie Gyllenhaal, The Bride!, en la que Bale interpreta al monstruo de Frankenstein, se enfrentó a su mayor reto hasta la fecha: permanecer quieto durante seis horas para que le aplicaran el maquillaje.

Bale (52) estaba tan acostumbrado a los regímenes de ejercicio que le costaba estarse quieto, tanto que acababa “gritando como un loco” en el plató para aliviar la “desesperación” y “toda esa contención que tienes que mostrar cuando estás tanto tiempo sentado sin moverte”.

Bale dijo a Entertainment Weekly: “Requiere mucha inmovilildad”, y reveló que su método le impedía colapsar.

Se planteó dar rienda suelta a sus frustraciones antes de llegar al set de rodaje, pero “no quería hacerlo conduciendo hacia el trabajo porque pensaba que podría provocar un accidente”.

Christian Bale tuvo que quedarse quieto durante horas para que lo maquillaran en su nueva película 'The Bride!' ( Warner Bros Pictures )

Continuó Bale: “Y no quería hacerlo solo porque pensaba que todo el mundo creería que me estaba volviendo loco”.

Afortunadamente, sus colegas fueron comprensivos e incluso acabaron implicándose en su ruidoso proceso.

“Todo el equipo se involucró al final, porque la gente nos oía gritar”, dijo Bale.

“Abríamos las puertas y poco a poco, de forma similar a la rebelión de la Novia, y unos cuantos decían: '¿Podemos hacerlo nosotros también?' Al final, como 30 personas que nos habían oído corrían al remolque de maquillaje para participar y gritar”, relató.

En 2019, Bale se comprometió a dejar de perder y ganar peso para papeles cinematográficos. En ese entonces, dijo a la revista Sunday Times Culture : “No puedo seguir haciéndolo. La verdad es que no. Estaba jugando con mi vida”.

Bale perdió más de 27 kg para interpretar al insomne Trevor Reznik en el drama psicológico El maquinista, y quedó tan débil que no podía subir un tramo de escaleras.

Christian Bale perdió más de 27 kg para 'El maquinista' ( Tartan Films )

“Es el estado más zen en el que he estado en mi vida¿, declaró a The Guardian en 2018, y añadió: “Podía dormir solo dos horas, y luego leer un libro durante 10 horas seguidas sin parar. Increíble. Nada me molestaba. Ninguna montaña rusa de emociones. En cuanto empiezas a meterte la comida en el estómago, vuelve la montaña rusa”.

Luego engordó 45 kg en cinco meses para interpretar a Batman en la primera entrega de la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Más adelante, admitió a la revista IGN: “De hecho, empecé a sentir que estaba sometiendo a mi cuerpo a demasiada presión”.

Fue para su papel del ex vicepresidente de EE. UU., Dick Cheney, en El vicepresidente: más allá del poder, de Adam McKay, cuando Bale decidió consultar a un nutricionista sobre su cambio de dieta, tras reconocer que “quizá alguien [sabía] más que [él]”.

Christian Bale acumuló kilos para interpretar al ex vicepresidente de EE. UU., Dick Cheney, en 2018 ( Annapurna Pictures )

“Consiguieron que aumentara unos buenos 18 kg. Nunca es sano engordar tanto en tan poco tiempo, pero lo hice de la manera más sana posible”, declaró a Star2.com.

The Bride!, protagonizada por Jessie Buckley, ganadora de un premio BAFTA, sigue la creación por Frankenstein de una compañera femenina para su monstruo. Llega a los cines el 6 de marzo.

Traducción de Sara Pignatiello