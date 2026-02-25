Stay up to date with notifications from The Independent

Hilary Duff admite que se coló en la premiere de su “enemiga” Lindsay Lohan

La estrella de ‘Lizzie McGuire’ reveló que ella y Lohan ya hicieron las paces

Inga Parkel en Nueva York
Hilary Duff admitió con picardía que se coló intencionalmente en la premiere de Un viernes de locos en 2003, protagonizada por su “enemiga de la infancia”, Lindsay Lohan.

Ambas exestrellas infantiles mantuvieron una rivalidad muy comentada a comienzos de los 2000, surgida a raíz de un triángulo amoroso con el fallecido Aaron Carter, con quien las dos salieron al mismo tiempo.

En el más reciente episodio del pódcast Call Her Daddy, Duff, de 38 años, respondió sin rodeos cuando le preguntaron si había asistido a la premiere para incomodar a Lohan: “Diría que sí. Era una adolescente”, dijo la actriz de Lizzie McGuire. Asimismo, explicó que acudió invitada por su coprotagonista Chad Michael Murray y, aunque señaló con cautela que no quería “armar más lío”, relató que él le dijo: “Deberías venir conmigo”, a lo que ella pensó: “Sí, creo que sí”.

Hilary Duff (izquierda) confirmó que años después ella y Lindsay Lohan (derecha) hicieron las paces en un club
Hilary Duff (izquierda) confirmó que años después ella y Lindsay Lohan (derecha) hicieron las paces en un club (Getty)
Hilary Duff (izquierda) salió con Aaron Carter (derecha) a inicios de los 2000, al mismo tiempo que él también salía con Lindsay Lohan
Hilary Duff (izquierda) salió con Aaron Carter (derecha) a inicios de los 2000, al mismo tiempo que él también salía con Lindsay Lohan (Getty Images)
Cuando le preguntaron si le sorprendió que Lindsay Lohan le devolviera el gesto al asistir a la premiere de su comedia familiar Más barato por docena, la exprotagonista de Younger respondió que no, pues, según dijo, era como su “enemiga de la infancia”.

Entre risas, añadió: “Seguro mi publicista va a decir: ‘¿Qué demonios estás haciendo?’, pero ya han pasado tantos años. O sea, ¿a quién le importa? No tiene importancia”.

Asimismo, Duff contó que con el tiempo ambas hicieron las paces y recordó que, en una ocasión, Lohan se le acercó en un club para preguntarle si estaban bien. “Estamos bien”, le respondió, tras lo cual Lohan propuso: “Vamos por un trago”.

También habló sobre el origen de la rivalidad y señaló que, en ese momento, la ausencia de redes sociales influyó en los malentendidos.

Duff habló sobre su vida y sus relaciones después de ‘Lizzie McGuire’ en el pódcast ‘Call Her Daddy’
Duff habló sobre su vida y sus relaciones después de ‘Lizzie McGuire’ en el pódcast ‘Call Her Daddy’ (Call Her Daddy/YouTube)

“No había redes sociales para saber quién salía con quién”, explicó Duff, y añadió que simplemente se creía lo que otros decían, lo que generaba enojos y confusiones. “Si eras Lindsay Lohan o yo, probablemente él salía con las dos, ¿me entiendes?”, comentó.

A comienzos de este mes, Duff —quien saltó a la fama en 2001 con su papel protagónico en la serie de Disney Channel Lizzie McGuire y su posterior película— lanzó su primer álbum en más de una década.

Titulado luck... or something, el nuevo disco ha generado entusiasmo entre sus seguidores, que esperaban su regreso a la música.

Además, anunció una gira mundial para promocionarlo: la gira “Lucky Me” comenzará en junio en West Palm Beach, Florida, y continuará por ciudades como Nueva York, Los Ángeles y su ciudad natal, Houston, antes de llevarla a Europa, Australia, Canadá y México.

Traducción de Leticia Zampedri

