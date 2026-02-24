Falleció Robert Carradine, estrella de ‘Lizzie McGuire’ y ‘La venganza de los nerds’, a los 71 años

Robert Carradine, protagonista de La venganza de los nerds y de la serie de Disney Channel Lizzie McGuire, falleció a los 71 años.

El actor estadounidense era más conocido por interpretar a Sam, el padre de Lizzie, en la serie infantil. Se quitó la vida tras 20 años de lucha contra el trastorno bipolar.

En un comunicado, su familia expresó: “Con profunda tristeza, debemos compartir que falleció nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas contra el trastorno bipolar”.

Y continuaron: “Esperamos que su viaje pueda servir de ejemplo y animar a abordar el estigma que acompaña a las enfermedades mentales. En este momento, pedimos privacidad para llorar esta pérdida insondable. Con gratitud por su comprensión y compasión”.

El hermano de Carradine, Keith, habló sobre los problemas de salud mental del actor y afirmó que su familia quiere que la gente sepa que “no es ninguna vergüenza”. Luego, agregó: “Es una enfermedad que sacó lo mejor de él, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma”.

Robert Carradine será conocido por las nuevas generaciones como Sam, el padre de Lizzie McGuire ( Getty )

“Tenía un talento increíble y lo extrañaremos siempre. Nos consolará lo divertido que podía ser, lo sabio y totalmente tolerante que era. Ese era mi hermanito”.

A Carradine le sobreviven sus tres hijos, Ever, Marica Reed e Ian Alexander, así como sus nietos, hermanos, sobrinos y sobrinas, entre ellos la estrella de Los Goonies Martha Plimpton.

El actor, que era hijo de John Carradine, de La casa de Frankenstein, y procedía de una familia de actores, debutó en el cine en 1972, con un papel en Los vaqueros, antes de conseguir un papel en Calles peligrosas, de Martin Scorsese, un año después. Más tarde apareció en la película ganadora de un Óscar Regreso a casa, junto a Jane Fonda y Jon Voight.

Carradine actuó junto a sus hermanos, David y Keith, en la película de Walter Hill Cabalgata infernal antes de saltar a la fama en la comedia de 1984 La venganza de los nerds, en la que interpretó al ñoño Lewis Skolnick. Sin embargo, la generación más joven lo conoce mejor por interpretar a Sam, el fiable padre de Lizzie, en la exitosa serie de Disney Lizzie McGuire de 2001 a 2004.

Su compañera de reparto Hilary Duff rindió homenaje a su padre en la pantalla con un emotivo post en Instagram: “Esto duele”.

Y agregó: “Es muy duro enfrentarse a esta realidad sobre un viejo amigo. Había mucha calidez en la familia McGuire y siempre me sentí muy cuidada por mis padres en la pantalla. Le estaré eternamente agradecida. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, por su familia y por todos los que lo querían”.

