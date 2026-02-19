Peter Greene: revelan que la causa de la muerte del actor de ‘Tiempos violentos’ fue “accidental”

Se reveló la causa de la muerte del actor de Tiempos violentos Peter Greene, dos meses después de que fue encontrado inconsciente en su departamento de Nueva York.

Greene, que interpretó a memorables villanos en la película de Quentin Tarantino de 1994, así como en la comedia de Jim Carrey La máscara, falleció el 12 de diciembre de 2025.

El miércoles (18 de febrero), el forense de Nueva York declaró que la muerte de Greene se debió a una herida de bala accidental en la axila.

La causa fue catalogada oficialmente como “herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial”. No se dieron más detalles.

Greene ganó el premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Taormina de 1994 por su papel estelar en Clean, Shaven, de Lodge Kerrigan, en la que interpretaba a un hombre con esquizofrenia.

Más tarde aceptó numerosos papeles de villano, en películas como La máscara, donde interpretó al capo de la mafia Dorian Tyrell, y Los sospechosos de siempre y Alerta máxima 2.

open image in gallery Peter Greene fue encontrado inconsciente en diciembre de 2025 ( Getty Images )

Pero fue Tiempos salvajes la que más destacó, donde Greene interpretó a Zed en el clásico de Tarantino, un guardia de seguridad que mantiene cautivos a los personajes Butch y Marcellus, interpretados por Bruce Willis y Ving Rhames.

En una de las escenas más perturbadoras del cine de los noventa, Zed ordena a su cómplice —un esclavo sexual enmascarado solo conocido como Lelo— que vigile a Butch mientras viola a Marcellus.

Tras un violento enfrentamiento, Butch roba la preciada motocicleta de Zed y se la regala a su novia, diciéndole que “Zed está muerto, nena; Zed está muerto”.

En una entrevista extraña en 2011, Greene admitió que inicialmente rechazó el papel debido a su contenido. “Cuando recibí el guion, me llevé una gran decepción”, dijo Greene.

“La forma en que estaba escrito no era de mi agrado. Si alguna vez viste Amarga pesadilla, nunca volviste a ver al tipo que cogió a Ned Beatty y lo hizo ‘chillar como un cerdo’, así que no me pareció un gran paso en mi carrera”.

Sin embargo, Tarantino siguió persiguiéndolo para que aceptara el papel, y finalmente permitió a Greene modificar la escena a su gusto. “Mantuvimos el lenguaje que había, pero originalmente era una escena mucho más gráfica”.

open image in gallery Peter Greene en Tiempos violentos ( Miramax )

“Era un tipo estupendo”, declaró Gregg Edwards, representante de Greene. “Verdaderamente, uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Voy a extrañarlo. Era un gran amigo”.

Otros créditos de Greene incluyen la película de acción Los jueces de la noche, el thriller de Halle Berry Deseo mortal y la comedia de acción de Jennifer Aniston El motín del Bounty.

Traducción de Olivia Gorsin