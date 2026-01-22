Elaine Hendrix y Lisa Ann Walter hablan de la posible secuela de Juego de gemelas

Las actrices de Juego de gemelas, Elaine Hendrix y Lisa Ann Walter, respondieron a las especulaciones de los fans sobre una secuela del clásico de Disney.

Hendrix y Walter —que interpretaban a la malvada novia Meredith Blake y a la excéntrica ama de llaves Chessy, respectivamente— se hicieron mejores amigas durante el rodaje del exitoso remake de 1998 y se mantuvieron unidas desde entonces.

Ambas ya habían revelado que estarían dispuestas a retomar sus queridos papeles, pero ahora confesaron que no saben nada de los planes para un reinicio.

“Esa es una pregunta para Disney”, dijo Walter, de 62 años, a Us Weekly cuando se le preguntó sobre las posibilidades de una secuela. Hendrix, de 55 años, añadió: “Por encima de nuestro nivel salarial”.

Walter y Hendrix, cuya amistad apareció en el número de febrero de la revista dedicado al Día de San Valentín, siguieron teorizando sobre lo que harían sus personajes en una secuela.

Eaine Hendrix y Lisa Ann Walters, coprotagonistas de “Juego de gemelas”, se mostraron tímidas cuando se les preguntó por una posible secuela de la icónica película ( Getty )

“Creo que, por gran consenso, la gente quiere que Chessy y Meredith se junten”, declaró Hendrix. Walter añadió que los fans que quieren eso son “un grupo muy específico de personas de Reddit”.

Hendrix bromeó: “No diría que no”.

El pasado julio, Walter dijo que le encantaría hacer una secuela de Juego de gemelas, pero solo con una condición.

“Al cien por cien si lo escribió Nancy Meyers”, dijo la actriz de Abbott Elementary . Meyers —conocida por su estética acogedora y sus encantadoras comedias románticas— debutó como directora con Juego de gemelas, que coescribió.

Lindsay Lohan, la estrella revelación de la película, también dijo que estaría interesada en hacer una secuela solo si Meyers estuviera involucrado y en 2024 dijo: “Nunca le diría que no a Nancy”.

La película, que era un remake de la original de 1961, catapultó a Lohan al estrellato por su interpretación de las gemelas Hallie y Annie James, separadas por sus padres poco después de nacer. La película narra cómo las chicas se reencuentran en un campamento de verano y conspiran para que sus padres, interpretados por Dennis Quaid y Natasha Richardson, vuelvan a estar juntos.

Walter dijo el año pasado que también le gustaría que Lohan y Quaid repitieran sus papeles en la película.

“Dennis [Quaid] dijo que no cree que sea factible sin Natasha, y lo entiendo”, dijo Walter sobre Richardson, que murió a los 45 años tras un accidente de esquí en 2009.

Ella agregó: “La película es una historia de niños, pero es una historia de amor. Así que tener una historia de amor que implique ese dolor, esa tristeza... si fuera escrita maravillosamente, quizá sea factible”.

Recientemente, Walter se unió a Hendrix en el escenario para bailar mientras ella competía en la temporada 34 de Dancing With the Stars. Hendrix terminó la competición en quinto lugar con su compañero profesional Alan Bersten.

Traducción de Olivia Gorsin