Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en una nueva película sobre el rodaje del clásico de 1961 Breakfast at Tiffany's.

El actor confirmó la noticia en una publicación de Instagram y escribió: “Tras casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y adoración por Audrey, por fin puedo compartir esto. Honrada y extasiada no bastan para expresar cómo me siento”.

La película, aún sin título, se basará en el libro de Sam Wasson Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany' s and the Dawn of the Modern Woman, que narra el turbulento rodaje de la película y las contribuciones del guionista George Axelrod, la diseñadora de vestuario Edith Head y el director Blake Edwards.

El libro detalla las dramáticas batallas previas a la producción, incluida la infructuosa campaña del escritor Truman Capote para contratar a Marilyn Monroe para el papel de Holly Golightly y su posterior afirmación de que Paramount lo había “traicionado” al contratar a Hepburn, así como las tensiones en el rodaje, los esfuerzos del estudio por suavizar las connotaciones sexuales del personaje y el duradero impacto cultural de la película.

El guion fue escrito por Alena Smith, creadora de la serie Dickinson para Apple TV+. Aún no se anunció ningún director.

Lily Collins (a la derecha) interpretará a Audrey Hepburn en una nueva película sobre el rodaje del clásico de 1961 Diamantes para el desayuno ( Getty Images )

La productora de Collins, Case Study Films, e Imagine Entertainment están desarrollando la película con el productor Scott LaStaiti.

Breakfast at Tiffany's, adaptación de la novela homónima de Truman Capote de 1958, estaba protagonizada por Hepburn en el papel de Holly Golightly, una joven de la alta sociedad neoyorquina que entabla amistad con un escritor en apuros que vive en su edificio de departamentos, interpretado por George Peppard como Paul Varjak. La película sigue la evolución de su relación mientras Holly intenta conseguir un marido rico.

La película fue nominada a cinco premios de la Academia, incluido el de mejor actriz para Hepburn, y ganó dos Óscar por su banda sonora y la canción Moon River.

La interpretación de Hepburn de Holly Golightly pasó a la historia como una de las más icónicas de Hollywood, y su vestido negro de Givenchy y la escena inicial en el exterior de Tiffany & Co. se convirtieron en imágenes perdurables del cine del siglo XX.

Collins ya habló anteriormente de su admiración por Hepburn y, en varias ocasiones en su Instagram, habló de Hepburn como su musa y replicó los looks de la fallecida actriz en la película Charada de 1963 mientras estaba en Megève.

GettyImages-3171980.jpg ( Getty Images )

En una entrevista de 2014 con Today, Collins explicó cómo siempre se “inspiró en sus películas” y nombró Funny Face y Sabrina como sus favoritas.

“En sus películas, su sonrisa y sus ojos lo decían todo. Podía transmitir emociones fuertes sin ni siquiera abrir la boca. Para una actriz, ser capaz de expresar algo sin hablar es lo más poderoso que se puede hacer”, dijo entonces.

“Y era tan elegante... Siempre me fascinó su personalidad, su carácter. Por supuesto, es sublime e icónica y me siento muy honrada de que me comparen con ella, pero de ninguna manera intento ser la próxima Audrey Hepburn. En cualquier caso, ¡nadie puede ser la próxima Audrey Hepburn!”.

Traducción de Olivia Gorsin