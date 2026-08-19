Brian Hickerson estaba con Hayden Panettiere cuando murió: la complicada historia de su relación

Cuando Hayden Panettiere murió este domingo, la estrella de Heroes y Nashville, de 36 años, se encontraba en Carolina del Sur con Brian Hickerson, su pareja intermitente, a quien en el pasado había descrito como su “abusador”.

Panettiere comenzó una relación con Hickerson, aspirante a actor y agente inmobiliario, en 2018. Por entonces, acababa de separarse del campeón de boxeo de peso pesado Wladimir Klitschko, padre de su hija Kaya.

Durante los primeros meses de la relación, Panettiere y Hickerson fueron fotografiados juntos en Los Ángeles mientras asistían a proyecciones de películas y compartían encuentros con amigos. Sin embargo, al año siguiente comenzaron a surgir denuncias de violencia.

El 2 de mayo de 2019, según registros judiciales del condado de Los Ángeles, Hickerson fue arrestado por acusaciones de haber causado lesiones a su pareja. El presunto incidente ocurrió en la vivienda que compartían después de una noche en la que habían consumido alcohol. Posteriormente, un tribunal le ordenó no ponerse en contacto con Panettiere y mantenerse a una distancia mínima de unos 91 metros.

El caso terminó siendo desestimado y la pareja retomó su relación. Sin embargo, el Día de San Valentín de 2020 se produjo otro presunto episodio de violencia en Wyoming que derivó en un nuevo arresto de Hickerson.

Ese mismo año, la Fiscalía de Los Ángeles presentó contra Hickerson varios cargos relacionados con presuntos episodios de violencia contra Panettiere entre 2019 y 2020, entre ellos lesiones a una pareja o conviviente, agresión con un arma mortal e intento de disuadir a una testigo.

open image in gallery Hayden Panettiere y Brian Hickerson, el 31 de enero de 2019 en Los Ángeles, California ( Getty )

En julio de 2020, Panettiere habló públicamente sobre el trato que había recibido. En un comunicado publicado en Twitter, ahora X, compartió el número de una línea de ayuda para víctimas de violencia doméstica y explicó por qué había decidido contar su experiencia.

“Estoy contando la verdad sobre lo que me ocurrió con la esperanza de que mi historia anime a otras personas que viven relaciones abusivas a buscar la ayuda que necesitan y merecen. Estoy dispuesta a hacer mi parte para asegurarme de que este hombre no vuelva a lastimar a nadie”, escribió.

Menos de un año después, en abril de 2021, Hickerson no refutó dos cargos graves por causar lesiones a una pareja y fue condenado a 45 días de cárcel, cuatro años de libertad condicional y 52 clases sobre violencia doméstica.

Sin embargo, ambos retomaron su relación tiempo después. En abril de 2023, durante una entrevista de Panettiere con The New York Times, la periodista señaló que Hickerson se encontraba en la vivienda de la actriz, donde lo vio pasar la aspiradora y lanzar una pelota de baloncesto a un aro instalado en la sala.

Panettiere reconoció entonces que todavía “había sentimientos” entre ambos y explicó que Hickerson había dejado de consumir alcohol. También señaló que la continuidad de su relación dependía de que él mantuviera ese proceso de recuperación.

“Él sabe que merecía lo que le ocurrió. No tomé ninguna de estas decisiones a la ligera”, afirmó la actriz.

open image in gallery Panettiere fue declarada muerta el 16 de agosto en un apartamento de Carolina del Sur. Brian Hickerson realizó la llamada al 911 ( Getty )

En mayo de 2026, Panettiere, quien había hablado abiertamente sobre sus problemas de adicción a los opioides, publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en la que profundizó en el impacto que tuvo su relación con Hickerson.

La actriz escribió que nunca quiso convertirse en una “portavoz de la violencia doméstica”. “Nunca quise llamarme víctima, pero aquí estoy. Es parte de mi historia, quiera o no”, afirmó.

En sus memorias, Panettiere afirmó que Hickerson la golpeó con tal violencia en una ocasión que pasó semanas sin salir de casa y que dudó en denunciar los presuntos abusos por temor a que trascendieran públicamente. Ese mismo mes aseguró a The Independent que estaba soltera, mientras sus representantes señalaron que ya no mantenía contacto con Hickerson, pese a que ambos habían sido fotografiados juntos meses antes.

Tras conocer la muerte de su hija, Lesley Vogel, madre de la actriz, señaló directamente la presencia de Hickerson. “Esta persona que estaba en su vida y de la que llevábamos bastante tiempo intentando alejarla estaba con ella cuando murió, y esa persona era Brian Hickerson”, declaró a NBC News.

Según un informe policial, Brian y su hermano Zach Hickerson llamaron al 911 mientras Panettiere se encontraba en estado crítico. Los agentes señalaron que Zach se mostró afectado mientras los servicios de emergencia intentaban salvarla, mientras que Brian comenzó a mostrar una reacción emocional después de que la actriz fuera declarada muerta. El informe también indica que Brian entregó a los investigadores una “bolsa con medicamentos” que pertenecía a Panettiere.

La causa de su muerte aún no se ha determinado, aunque la autopsia no encontró signos de traumatismo.

En junio, Panettiere leyó en el pódcast On Purpose, de Jay Shetty, una entrada de su diario en la que reflexionaba sobre aquella relación.

“Me di cuenta de que tenía más miedo de estar sola que de sufrir abusos”, dijo. “Para soportar ese comportamiento, tuve que apagar mis sentidos y anestesiarme con sustancias, con el fin de silenciar esa voz racional en mi cabeza que me decía exactamente lo que estaba ocurriendo y todas las razones por las que debía salir de esa relación tóxica y alejarme de esa persona tanto como fuera posible”.

Traducción de Leticia Zampedri