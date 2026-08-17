Una relación complicada con una “madre” explotadora, adicción, depresión y una disputa por la custodia: todas estas fueron las tramas con las que la actriz Hayden Panettiere tuvo que lidiar durante su participación en la serie de televisión Nashville, donde interpretaba a una joven cantante de country talentosa pero problemática. Fuera de la pantalla, la nominada al Globo de Oro lidiaba con conflictos similares. “No sabía dónde terminaba mi personaje, Juliette, y dónde comenzaba yo como persona”, admitió más tarde.

Tener que representar episodios que se reflejaban en su vida personal y presentarlos para el disfrute del público no debió ser fácil. Pero estas luchas ficcionalizadas solo ofrecieron una visión superficial de lo que la estrella, fallecida a los 36 años, vivía tras bambalinas.

El lunes por la mañana, su padre, Skip Panettiere, anunció su “trágico fallecimiento”, describiendo a la exestrella infantil, más conocida por su papel de animadora de secundaria con superpoderes en la serie de televisión Héroes, como “una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”.

Aún no se ha confirmado la causa de la muerte, pero la policía de Greenville, Carolina del Sur, EE. UU., indicó que una investigación preliminar no había revelado indicios de homicidio ni circunstancias sospechosas. Los servicios de emergencia “iniciaron medidas avanzadas de soporte vital cardíaco”, pero los esfuerzos de reanimación no tuvieron éxito y la actriz fue declarada fallecida a las 2:32 p. m., según informaron las autoridades.

La oficina forense informó que la autopsia se había realizado el lunes y que “no se [habían encontrado] signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte”.

open image in gallery Panettiere con su familia en 2007: la actriz habló de la tensa relación que había mantenido con su madre durante su etapa como estrella infantil en el pasado ( Getty )

Que solo Skip, un exbombero, firmara esta triste declaración, quizás no sorprenda a quienes hayan leído el libro autobiográfico de Panettiere, This Is Me: A Reckoning. Publicadas a principios de este año, sus memorias no solo abordan las presiones de convertirse en una joven estrella femenina durante la década de los 2000, sino también sus complejas relaciones familiares, incluyendo su distanciamiento de su madre, y el profundo dolor que sintió por el repentino e inesperado fallecimiento de su único hermano hace tan solo unos años.

Panettiere pasó casi toda su vida bajo los focos. Su madre, Lesley Vogel, había aparecido en telenovelas y, con tan solo cuatro meses, la inscribió en trabajos de modelaje y actuación. Posteriormente, protagonizó anuncios publicitarios, participó en programas de televisión, prestó su voz a un personaje de Pixar y actuó junto a Denzel Washington.

Pero, como suele ocurrir con muchas estrellas infantiles, el éxito profesional y la aprobación paterna parecían mezclarse. “Recibir ese tipo de elogios a una edad tan temprana me hacía sentir empoderada y feliz”, declaró a Adam White de The Independent a principios de este año. Continuó: “Pero también tenía que ver con complacer a mi madre. Su opinión era lo más importante para mí. Asociaba los elogios con el amor. Así que ser elogiada era como ser amada”.

Decepcionar a su madre, según afirma la actriz en sus memorias, era “un destino peor que la muerte”; incluso alega que Vogel le pegó con pegamento instantáneo uno de sus dientes de leche antes de una audición, porque una sonrisa con huecos podría costarle el trabajo. Según cuenta, la criaron “como a una soldadita” que “seguía órdenes”, y para ella, la relación madre-hija era puramente profesional, con su madre pareciendo más una “jefa” que una madre.

Y, como suele ocurrir con las estrellas infantiles, Panettiere afirmó que su carrera le proporcionaba el sustento económico a su familia. Sin embargo, a los 19 años, disfrutando del éxito de Héroes, decidió romper su relación profesional con Vogel con la esperanza de preservar sus lazos familiares. “Le dije: ‘No quiero que trabajemos más juntas. Solo quiero que seas mi madre’”, relató.

Según afirma, su madre reaccionó con tres palabras: “Me debes mucho”. En declaraciones a The Independent a principios de este año, Panettiere sugirió que “tener una relación normal [con su hija] no era algo que le interesara” a Vogel, y que “tal vez ni siquiera era capaz de ello”; sin embargo, aún conservaba la esperanza de que pudieran reconciliarse en algún momento futuro.

open image in gallery Hayden Panettiere interpretó a Claire Bennett en ‘Héroes’, posiblemente el papel por el que más se la conoce ( NBC )

Por su parte, Vogel afirmó que había optado por cortar por completo el contacto con su hija tras consultar con profesionales. “Como bien saben muchos padres de hijos artistas, todos conocemos de sobra la dolorosa experiencia de observar los caminos autodestructivos que a veces eligen”, declaró a principios de este año, tras la publicación de las memorias de Panettiere, y añadió que “la aceptación radical es el reto más difícil que cualquier padre debe afrontar”.

Apenas un año después de esta ruptura con su madre, Panettiere conoció a Wladimir Klitschko, el campeón ucraniano de boxeo de peso pesado, en la presentación de un libro. Ya hastiada de la industria del entretenimiento, a Panettiere le atrajo lo poco hollywoodiense que parecía el boxeador, y ambos comenzaron a salir poco después, aunque tener que pasar largos períodos separados debido a sus carreras tan diferentes pasó factura a la relación, que inicialmente terminó en 2011.

Tan solo dos años después, volvieron a estar juntos y anunciaron su compromiso; en 2014, dieron la bienvenida a su hija, Kaya. El parto, sin embargo, fue profundamente traumático para Panettiere, quien sufrió una hemorragia grave tras una cesárea y terminó recibiendo siete transfusiones de sangre.

Le costaba mucho crear un vínculo con su bebé recién nacida; una tarea que, según escribió más tarde en sus memorias, le parecía “insuperable”, pues sentía “un bloqueo emocional total”. Atrapada por la depresión posparto, Panettiere decidió hacer lo que mejor sabía: fingir ser la feliz madre primeriza. Y al hacerlo, sus adicciones se descontrolaron.

open image in gallery Con su antiguo prometido, Wladimir Klitschko, en 2013; su relación terminó cinco años después ( Getty )

Panettiere comenzó a consumir drogas en su adolescencia, cuando el antiguo miembro de un equipo de filmación le ofreció una “pastilla de la felicidad” antes de que subiera a la alfombra roja para promocionar Héroes; la actriz afirmó que esta había sido la “droga que [le había abierto] las puertas al disfrute de los productos farmacéuticos y [la había conducido] a la adicción”.

Pero después del parto, su consumo de alcohol aumentó, hasta el punto de que, según admitió más tarde, “temblaba al despertar y solo podía funcionar bebiendo a sorbos”. Le resultaba difícil “distinguir dónde terminaba el alcoholismo y dónde empezaba la depresión posparto, y [se agotó] por completo”.

La actriz ingresó en un centro de rehabilitación cuando Kaya tenía cuatro meses; sin embargo, más tarde volvió a beber y también se volvió dependiente de sus medicamentos recetados, mientras continuaba filmando su papel como estrella de la música country en la serie de televisión Nashville. En 2018, cuando su relación ya había terminado, Klitschko demandó a Panettiere para obtener la custodia total de su hija, mientras él y Kaya estaban de viaje en su ciudad natal, Kyiv.

En lugar de verse envuelta en una larga batalla legal, optó por firmar los papeles. Más tarde, explicó: “Fue lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Pero quería ser una buena madre para ella, y a veces eso significa dejarlos ir”.

Kaya se mudó definitivamente a Ucrania (el hermano de Klitschko, Vitali, también exboxeador, es el alcalde de Kiev, y ambos han sido figuras destacadas en el esfuerzo bélico ucraniano). Pero a Panettiere le costaba aceptar que su desgarradora decisión se presentara en los titulares de la prensa sensacionalista como una forma de eludir su responsabilidad parental. “Me resulta inconcebible que alguien pensara que simplemente renunciaría a mi hija”, declaró al presentador del pódcast Jay Shetty a principios de este año, y añadió: “Nada más lejos de la realidad”.

open image in gallery Jansen, hermano de Hayden y también actor, falleció en 2023 a causa de complicaciones relacionadas con la válvula aórtica ( Getty )

De hecho, escribió en sus memorias que estar tan lejos de su hija había sido “la experiencia más desgarradora de [su] vida, y es difícil describir la gama de emociones —que incluyen tristeza, resentimiento e ira— que he sentido a raíz de eso”. Afirmó que nadie “debería tener que criar a un hijo a través de FaceTime”, y que pasó mucho tiempo llorando a “la madre que creía que sería”.

A pesar de la distancia, ambas lograron forjar una relación increíble, según Panettiere, y la intérprete viajaba para ver a su hija siempre que le era posible. “Hablamos de temas muy profundos”, dijo, y agregó: “Tenemos un vínculo muy intenso e increíble, y estoy muy agradecida por eso”.

Tras su separación, Panettiere y Klitschko lograron formar una amistad, y la estrella estaba segura de que su hija era consciente de que “[tenía] dos padres que harían cualquier cosa en el mundo para asegurarse de que [fuera] feliz y [estuviera] sana mental, emocional, física y espiritualmente, y que de ninguna manera se [sintiera] abandonada”.

En 2023, otra tragedia golpeó a la familia de Panettiere cuando su hermano menor, Jansen, su único hermano, falleció repentinamente a los 28 años a causa de una cardiomegalia no diagnosticada y complicaciones en la válvula aórtica. Esta pérdida repentina afectó profundamente a la actriz, quien declaró a la revista People que sentía que su “deber era protegerlo”; su muerte, dijo, “[había sido] como perder la mitad de [su] alma”.

Y el paso del tiempo, admitió, no hizo mucho por aliviar el dolor. “Siempre he pensado que el tiempo suele curarlo todo, pero con la muerte de mi hermano, cada año siento que se hace más difícil. Se vuelve más real”, expresó. Asimismo, en otra entrevista, recalcó: “Siempre estaré desconsolada. Nunca podré superarlo. No importa cuántos años pasen, nunca superaré su pérdida”.

Los padres de Panettiere se encuentran ahora en una situación verdaderamente desgarradora: la de ver fallecer a sus dos hijos antes que ellos.

Traducción de Sara Pignatiello