Hayden Panettiere: no hay indicios de delito en relación con la muerte de la actriz, según la policía

La policía informó que no hay “indicios de delito ni circunstancias sospechosas” en relación con la muerte de la actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series Heroes y Nashville.

Panettiere, que falleció el domingo a los 36 años, fue encontrada en su casa por la policía en Greenville, Carolina del Sur.

Los agentes respondieron a una denuncia realizada por un conocido que reportó que la actriz estaba “inconsciente”.

Un comunicado del departamento de policía de Greenville decía: “El 16 de agosto de 2026, aproximadamente a la 1:51 p. m., agentes del departamento de policía de Greenville, acompañados por personal de servicios médicos de emergencia, respondieron a un informe sobre una mujer inconsciente en Judson Mill Lofts, ubicado en 701 Easley Bridge Road”.

open image in gallery La policía está investigando la muerte de Hayden Panettiere ( Ian West/PA/PA Archive )

“A su llegada, se le brindó asistencia médica; sin embargo, la persona, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en el lugar de los hechos”.

Asimismo, el departamento confirmó que están investigando el caso en colaboración con la oficina del forense del condado de Greenville.

Asimismo, el departamento indicó que la investigación preliminar no ha revelado indicios de delito ni circunstancias sospechosas y agregó: “Una conocida de la Sra. Panettiere fue quien llamó al 911”.

Un representante de la actriz confirmó el fallecimiento y señaló que su familia la recordará como una “luz increíble” que trajo “un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron”.

En un comunicado, Skip Panettiere, padre de Hayden, expresó: “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestro querido Hayden”.

“Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, manifestó.

Su padre también pidió que se respetara la privacidad de su familia mientras “se toman el tiempo necesario para asimilar esta pérdida inimaginable”.

open image in gallery Hayden Panettiere al llegar a la 18.ª edición de la fiesta anual de la Fundación Elton John contra el SIDA en Los Ángeles ( PA/PA Archive )

La actriz de 36 años comenzó su carrera actoral de niña al aparecer en telenovelas antes de obtener un mayor reconocimiento por su papel en el drama deportivo de 2000 Duelo de titanes junto a Denzel Washington, y como la voz de Dot en la película de Pixar de 1998, Bichos.

Posteriormente, Panettiere alcanzó la fama interpretando a la porrista Claire Bennet en el drama de superhéroes Héroes, antes de protagonizar durante seis temporadas la exitosa serie de televisión Nashville en el papel de la prometedora cantante de música country Juliette Barnes.

Sus actuaciones en Nashville le valieron dos nominaciones al Globo de Oro a la mejor actriz de reparto, mientras que sus canciones del programa generaron 11 entradas en la lista Billboard de las canciones de country más populares en Estados Unidos.

Entre los créditos cinematográficos de Panettiere se incluyen Bring It On: All Or Nothing (2006), la comedia dramática Raising Helen y participaciones en Scream 4 y Scream VI como Kirby Reed.

open image in gallery Hayden Panettiere al llegar a la entrega de los Premios Emmy 2014 en el Nokia Theatre de Los Ángeles ( PA/PA Archive )

Tras su rápido ascenso a la fama, la presión de la industria comenzó a afectar a Panettiere; de hecho, la actriz reveló que había luchado contra la adicción durante sus veintitantos.

En unas memorias publicadas a principios de este año, Panettiere habló sin tapujos sobre sus problemas de salud mental, la pérdida de su hermano menor, Jansen, y su decisión de ceder la custodia total de su hija Kaya a su expareja, el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko, en 2018.

“La idea de que alguien pueda pensar que yo entregaría a mi hija sin más y que me parecería bien es desgarradora y no podría estar más lejos de la verdad”, le comentó al presentador del pódcast Jay Shetty tras la publicación de sus memorias en mayo.

Panettiere afirmó que su hija había vivido con su padre a tiempo completo desde muy joven, en medio de los problemas de adicción y salud mental de la actriz.

Ella dijo: “Estaba lidiando con problemas de salud mental y ansiedad, y con el postparto, y tenía que seguir actuando a pesar de todo eso, sintiendo como si me hubiera perdido por completo”.