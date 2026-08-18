Estrella de ‘Duelo de titanes’ revela que consumió heroína durante el estreno: “Creí que no despertaría”

Ethan Suplee rindió homenaje a Hayden Panettiere, su compañera de reparto en Duelo de Titanes, y recordó cómo la “energía e inocencia” de la actriz le brindaron un breve momento de alivio durante una etapa difícil de su vida.

Suplee, conocido por Me llamo Earl, tenía 24 años cuando interpretó a Louie Lastik, personaje basado en el jugador de fútbol americano Lewis Lastik, en el drama deportivo biográfico de 2000 protagonizado por Denzel Washington. La película relata el proceso de integración racial de un equipo de fútbol americano de una escuela secundaria de Virginia. Panettiere, que entonces tenía 10 años, interpretó a Sheryl Yoast, la apasionada hija del entrenador asistente Bill Yoast, encarnado por Will Patton.

Al compartir en Instagram una antigua fotografía en la que aparece sosteniendo a Panettiere durante el estreno de la película, Suplee recordó que la joven actriz “corrió hacia mí, saltó a mis brazos y me dio un fuerte abrazo”.

“Al sostenerla me sentí más ligero; parte de su energía e inocencia se transmitió a mí y, por un momento, mi sonrisa fue sincera”, escribió. Sin embargo, reveló que poco después abandonó la alfombra roja, fue al baño y consumió heroína.

En una publicación en Substack, el actor profundizó en las dificultades que atravesaba en aquella época y recordó que llegó tarde a un encuentro en el que los miembros del elenco iban a conocer a las personas reales en las que estaban basados sus personajes.

open image in gallery Ethan Suplee (derecha) interpretó a Louie Lastik, personaje basado en el jugador de fútbol americano Lewis Lastik, en ‘Duelo de Titanes’ ( Disney+ )

“Cuando finalmente llegué y conocí al verdadero Louie Lastik, él no era obeso. No como yo. Imaginé su decepción al ver a quién habían elegido para interpretarlo. Así que volví al baño y consumí heroína”, relató Suplee.

“Mientras proyectaban la película, me quedé en el baño, llorando y consumiendo heroína”, admitió. El actor recordó que volvió a encontrarse con Panettiere al salir del estadio. “La vi una última vez. De nuevo saltó a mis brazos y, una vez más, sentí algo de alivio”.

Suplee contó que, aunque aquella noche no murió por una sobredosis accidental, se acostó convencido de que quizá no despertaría. “Y eso no me parecía tan malo. Era mejor que cualquier cosa que pudiera traer un nuevo día”, escribió.

Al referirse a la muerte de Panettiere a los 36 años, el actor expresó el profundo impacto que le produjo la noticia: “Hoy siento una enorme pérdida”.

open image in gallery Hayden Panettiere, estrella de ‘Nashville’ y ‘Heroes’, murió a los 36 años ( PA Archive )

Aunque todavía no se ha determinado la causa de muerte de la estrella de Nashville, Panettiere fue encontrada en paro cardíaco y las autoridades confirmaron que no presentaba signos de traumatismo ni indicios de intervención de terceros. La investigación continúa abierta, mientras algunos medios informaron que en una llamada al 911 se mencionó una aparente “sobredosis”.

Panettiere había hablado abiertamente sobre sus problemas de adicción a los opioides y el alcohol. En sus recientes memorias, This Is Me: A Reckoning, reveló que durante su adolescencia le daban unas “pastillas de la felicidad” para que se mostrara animada durante entrevistas y apariciones en alfombras rojas.

“Fueron la puerta de entrada que me acercó a los fármacos y, finalmente, a la caída en la adicción”, escribió la actriz.

Traducción de Leticia Zampedri