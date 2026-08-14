La cuarta temporada de ‘Ted Lasso’ bate récords de reproducciones en Apple TV

El primer episodio de la cuarta temporada de Ted Lasso fue el estreno más visto en la historia de Apple TV.

La serie de comedia sobre un entrenador de fútbol americano contratado para trabajar en Inglaterra se emitió inicialmente durante tres temporadas en la plataforma de streaming, antes de ser revivida este mes. La nueva temporada sigue a Lasso en su regreso para entrenar a un equipo femenino.

La serie dividió a la crítica, y Nick Hilton, de The Independent, la calificó con una demoledora reseña de dos estrellas.

Sin embargo, resultó ser un éxito sin precedentes entre los espectadores. Deadline informa que, según datos de Nielsen, el estreno de la cuarta temporada de la serie fue visto durante 296,6 millones de minutos en Estados Unidos entre el 4 y el 5 de agosto.

Eso la convirtió en la serie más vista en streaming del país el 5 de agosto y registró más de 200 millones de minutos de visualización.

El primer episodio de la cuarta temporada de ‘Ted Lasso’ se convirtió en el estreno más visto de la historia de Apple TV ( Apple TV+ )

En la nueva temporada, Jason Sudeikis interpreta a Lasso, acompañado por un reparto que incluye a Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift.

Entre los nuevos integrantes del reparto se encuentran Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely.

La serie se estrenó originalmente en 2020 y recibió 20 nominaciones a los premios Emmy, la mayor cantidad de nominaciones jamás recibida por una comedia en su primera temporada. Ganó el premio a la mejor serie de comedia, y Sudeikis se llevó el galardón a mejor actor en una serie de comedia, mientras que Goldstein, quien interpreta al capitán convertido en subgerente Roy Kent, ganó en la categoría de mejor actor de reparto.

En su reseña de la nueva temporada para The Independent, Hilton comparó el resurgimiento de Ted Lasso con la franquicia de Toy Story.

“Toy Story 5 se estrenó hace unas semanas y, con tiempo libre, me encontré volviendo a ver las cuatro entregas anteriores con mucha ilusión”, escribió el crítico. “Las tres primeras conforman una trilogía perfecta, con un final lleno de emotividad y que aporta un sentido de cierre. Y luego, por alguna razón (respuesta: dinero), hicieron dos entregas más, mediocres. La misma sensación de alargamiento innecesario está presente en este reinicio del universo de Lasso”.

Y concluyó: “Los estadounidenses no entienden realmente el fútbol, claro, pero sí entienden la narrativa. Ted Lasso es un héroe deportivo estadounidense por excelencia, al estilo de Rocky Balboa o Air Bud. La serie trataba de tomar algo de ese sentimentalismo y exponerlo a los duros vientos del fútbol de la Premier League. ¿Se puede ser un optimista eterno en una noche fría y lluviosa en Stoke? Una vez respondida esa pregunta, la serie no tiene más remedio que seguir adelante a duras penas, como un delantero veterano cuyas habilidades se desvanecen ante sus ojos”.

Traducción de Olivia Gorsin