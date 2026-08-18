Johnny Depp está en conversaciones para regresar en la sexta película de ‘Piratas del Caribe’

El actor Johnny Depp está en conversaciones para regresar en la sexta película de la franquicia Piratas del Caribe, según confirmó el productor Jerry Bruckheimer.

La saga, protagonizada por Depp como el capitán Jack Sparrow, cuenta hasta la fecha con cinco largometrajes. El último fue Piratas del Caribe: la venganza de Salazar, que se estrenó en 2017.

“Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guion y esperamos poder sacarlo adelante”, declaró Bruckheimer al medio estadounidense Deadline en la convención D23: The Ultimate Disney Fan Event.

Durante el juicio por difamación que tuvo lugar en 2022 contra su exesposa y coprotagonista de Diario de un seductor, Amber Heard, afirmó que no volvería a participar en la franquicia.

También declaró ante el tribunal: “No quitaron a mi personaje de las atracciones. No dejaron de vender mercancía del capitán Jack Sparrow. No dejaron de vender muñecos del Capitán Jack Sparrow. No dejaron de vender nada. Simplemente no querían que hubiera algo relacionado conmigo que pudiera perjudicarlos si salía a la luz ”.

El productor hizo el comentario después de que el actor inglés Orlando Bloom, que interpreta a Will Turner en la franquicia de Disney, declarara el año pasado en el programa This Morning de ITV que estaba deseando reunir al reparto para una nueva película.

Depp acudió a la Comic-Con de San Diego disfrazado de Ebenezer Scrooge ( Getty )

Al preguntársele si era posible que se hicieran más películas de Piratas del Caribe, el hombre de 49 años respondió: “Bueno, no lo sé, no puedo decir nada en este momento porque no lo sé, pero definitivamente hay disponibilidad”.

Y señaló: “Creo que están intentando averiguar cómo sería todo. En lo personal, creo que sería genial reunir a la banda; sería fantástico, pero siempre hay diferentes ideas, así que ya veremos qué pasa”.

El mes pasado, Depp acudió a la Comic-Con de San Diego vestido como Ebenezer Scrooge, el personaje que interpretará en la próxima película Ebenezer, cuyo estreno está previsto para noviembre de este año.

La saga de Piratas del Caribe cuenta con cinco largometrajes: La maldición del Perla Negra (2003), El cofre de la muerte (2006), En el fin del mundo (2007), Navegando en aguas misteriosas (2011) y La venganza de Salazar.

También se estrenó un cortometraje titulado Pirates Of The Caribbean: Tales Of The Code: Wedlocked (2011), además de varios videojuegos.

La serie está basada en la atracción homónima de Disneyland y narra las aventuras del capitán Jack Sparrow.