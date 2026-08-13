El actor Dylan Walsh, conocido por su papel en la serie Más que rivales, se encuentra en aprietos tras haber revelado detalles sobre la próxima temporada del exitoso programa de hockey en un video publicado en la plataforma Cameo.

Walsh, quien interpreta a David Hollander, el padre de Shane (Hudson Williams), en la exitosa serie del servicio de streaming canadiense Crave, suspendió recientemente su cuenta en la plataforma de videos de celebridades después de que un video que él mismo grabó se volviera viral por las razones equivocadas.

Según la revista Entertainment Weekly, el intérprete publicó brevemente una nota en la plataforma que decía: “Me retiro temporalmente porque un video se hizo viral y me metió en problemas”. Su cuenta también indicaba que el actor (62) no podría volver a grabar videos hasta agosto de 2027. Tanto el mensaje como la actualización de la cuenta fueron eliminados posteriormente.

El video en cuestión, que Walsh grabó para un fan, mostraba al actor diciendo: “Preparándome para volver a Canadá y grabar más episodios”.

“Creo que esta vez haremos 12”, añadió (The Independent se ha puesto en contacto con Walsh y Cameo para obtener comentarios).

open image in gallery Los detalles sobre la segunda temporada de ‘Más que rivales’ se mantienen en secreto ( HBO )

open image in gallery Dylan Walsh reveló por error en Cameo que se iba a Canadá a rodar 12 episodios de la nueva temporada ( HBO )

Aunque aparentemente inofensivo, el desliz de Walsh podría haber revelado detalles clave sobre qué esperar del futuro de la serie romántica canadiense sobre hockey, que está basada en la exitosa saga de libros Game Changers de Rachel Reid.

Tras la primera temporada (que se estrenó en noviembre de 2025), la cual constó de seis episodios, el creador Jacob Tierney declaró al periódico Los Angeles Times que no planeaba realizar más de seis episodios por temporada, ya que prefería mantener una narrativa densa.

Debido a las declaraciones previas de Tierney, los fans de Más que rivales han tomado la admisión de Walsh de que habrá 12 episodios como prueba de que las temporadas dos y tres, que ya han recibido luz verde, podrían filmarse juntas, o que la segunda temporada se dividirá en dos partes.

Crave y HBO, la distribuidora estadounidense de la serie, no respondieron a la solicitud de comentarios de The Independent.

Walsh declaró a la revista Variety: “Hablé de forma improvisada en un Cameo y no debería haber especulado sobre el calendario de producción ni sobre el número de episodios”.

open image in gallery Walsh interpreta a David Hollander, el padre de Shane Hollander, en la exitosa serie romántica sobre hockey ( HBO )

“No tengo información oficial que anunciar y pido disculpas por la confusión que haya causado a la producción y a los fans”, dijo, y agregó: “Mi cuenta de Cameo está suspendida temporalmente. Estoy muy agradecido por el entusiasmo que ha generado Más que rivales y orgulloso de formar parte de la serie”.

Las especulaciones sobre la muy esperada segunda temporada de Más que rivales surgen después de que Crave anunciara el jueves varios nuevos miembros del reparto que se unirán a Williams, Connor Storrie, Justice Smith y Charlie Gillespie para la próxima entrega.

Entre los actores que se unen a la nueva temporada se encuentran Emily Hampshire como Vanessa, Edvin Ryding como Luca Haas, Robert Naylor como Wyatt Hayes, Sabrina Jalees como Farah Jalali y Priyanka como Tarek.

La segunda temporada se estrenará en la primavera de 2027.

Traducción de Sara Pignatiello