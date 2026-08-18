El nuevo proyecto de Macaulay Culkin en Hollywood aviva los rumores sobre su regreso a ‘Mi pobre angelito’

Macaulay Culkin firmó contrato con la influyente agencia de talentos de Hollywood CAA, una decisión que aumentó las especulaciones sobre su posible regreso a la franquicia de Mi pobre angelito.

Creative Artists Agency (CAA) es una de las agencias más poderosas de la industria del entretenimiento y representa a estrellas como Tom Cruise y Jennifer Lawrence.

A través de una publicación en Instagram, CAA confirmó la incorporación de Culkin y destacó que el actor, de 45 años, es conocido principalmente por su icónico papel de Kevin McCallister en las películas clásicas de John Hughes Mi pobre angelito y Mi pobre angelito 2, por el que fue nominado a un Globo de Oro.

La noticia llega después de que People informara el mes pasado que Disney trabaja en una nueva entrega de la saga, en la que se espera que Culkin vuelva a interpretar a Kevin McCallister.

Una fuente aseguró a la revista que la propuesta surgió del propio actor. “Está en las primeras etapas, en una fase muy inicial. Por ahora es solo una idea y cuenta casi con la luz verde de Disney”, explicó.

open image in gallery Macaulay Culkin firmó con la agencia de talentos CAA ( Getty )

“Disney quedó encantado con la idea de Macaulay y todos quieren que esto suceda”, agregó la fuente. The Independent se puso en contacto con Disney para solicitar comentarios.

En noviembre del año pasado, Culkin ya había hablado sobre una posible continuación durante su gira A Nostalgic Night with Macaulay Culkin. En una presentación en Long Beach, explicó cómo imaginaba el regreso de Kevin McCallister.

“Tenía esta idea de que mi personaje fuera viudo o divorciado y estuviera criando a un hijo. Trabajo mucho, no le presto suficiente atención y el niño empieza a molestarse conmigo. Entonces, termino fuera de casa sin poder entrar”, contó.

En enero, Culkin también encabezó los homenajes a Catherine O’Hara, su compañera de reparto en Mi pobre angelito, quien murió a los 71 años y había interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin.

“Mamá. Pensé que teníamos más tiempo”, escribió Culkin en redes sociales. “Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos veremos después”.

open image in gallery Catherine O’Hara y Macaulay Culkin protagonizaron las películas de ‘Mi pobre angelito’ ( Getty )

Mi pobre angelito fue la película navideña más vista, tanto en televisión tradicional como en plataformas de streaming, en tres de los últimos cuatro meses de diciembre, según cifras de audiencia de Nielsen.

El año pasado, además, encabezó una encuesta que la eligió como la película de Navidad favorita del Reino Unido.

Al comentar los resultados, David Austin, director ejecutivo de la Junta Británica de Clasificación de Películas (BBFC), destacó la vigencia de las historias aptas para toda la familia.

“Con Mi pobre angelito coronada como la película navideña favorita del Reino Unido, nuestra investigación más reciente demuestra que las historias conmovedoras y familiares siguen ocupando un lugar central en las tradiciones televisivas navideñas del país”, afirmó.

Austin agregó que la BBFC mantiene su compromiso de ofrecer clasificaciones por edades e información sobre los contenidos para ayudar a las familias a elegir qué ver durante las fiestas.

Traducción de Leticia Zampedri