Muere Hayden Panettiere y los fans de Disney lamentan la pérdida de las dos protagonistas de una querida película

En 2005, Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg llegaron a la pantalla grande como dos patinadoras artísticas adolescentes en la película de Disney Sueños sobre hielo.

Más de dos décadas después, tras conocerse la noticia del fallecimiento de Panettiere, los fans de esta película tan querida lamentan la pérdida de las dos protagonistas.

Panettiere falleció a los 36 años, según anunció su padre en un comunicado el lunes (17 de agosto), aunque aún no se ha revelado la causa de la muerte. Hace apenas un año, su coprotagonista Trachtenberg falleció en febrero de 2025 a causa de complicaciones naturales de la diabetes a los 39 años.

“Se fueron las dos princesas de hielo”, escribió un fan en las redes sociales, mientras que decenas de personas más también expresaron sus condolencias por las muertes. “Es una locura que ninguna haya llegado a los 40. ¡Dios mío!”, comentó otro.

Panettiere y Trachtenberg tenían 16 y 20 años, respectivamente, cuando protagonizaron la encantadora película sobre el paso a la edad adulta escrita por Meg Cabot y Hadley Davis, autoras de El diario de la princesa.

En ella, Trachtenberg interpretó a la tímida y dulce Casey, la cerebrito de la escuela que tenía la mirada puesta en Harvard. Con la esperanza de conseguir una beca para la universidad de sus sueños, desarrolla un programa de computadora que analiza los movimientos de los patinadores artísticos para sugerir mejoras basadas en la física.

Al probar su programa en la pista de hielo local, descubre que no solo funciona con los patinadores artísticos, sino también con ella misma, ya que Casey descubre un talento secreto y una pasión por el deporte, para horror de su intelectual madre (Joan Cusack).

Panettiere, por su parte, interpretó a la chica popular Gen, una patinadora artística de larga trayectoria bajo la intensa tutela de su madre, una excompetidora olímpica interpretada por Kim Cattrall.

open image in gallery Hayden Panettiere en la película de 2005 ‘Sueños sobre hielo’ ( Buena Vista Pictures Distribution )

La película en un principio presenta a las chicas como feroces rivales, pero lo que se desarrolla en cambio es una inspiradora historia de amistad en la que se ayudan mutuamente a alcanzar sus sueños.

Veintiún años después, Sueños sobre hielo se ha convertido en un clásico nostálgico para muchos que la vieron por primera vez en Disney Channel durante su infancia.

Panettiere protagonizó varias escenas icónicas, como el pedido de ensalada de Gen: “Solo lechuga iceberg. Media taza de garbanzos y una rodaja de limón. ¡Ah, y un cuarto de taza de queso!”, y su elegante actuación sobre hielo al ritmo de Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi.

La película también recibió críticas relativamente positivas, e incluso logró impresionar al legendario crítico de cine Roger Ebert, quien dijo que Sueños sobre hielo “supera a su género” gracias a una actuación “convincente” y un guion complejo que permite a sus personajes ir más allá de los estereotipos.

Al hablar sobre su experiencia durante el rodaje de la película, Panettiere, que tenía formación en gimnasia, reveló que aceptó el reto de aprender a patinar para poder realizar muchas de sus propias acrobacias en pantalla.

open image in gallery Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg en 2011 ( Getty Images )

Al anunciar el fallecimiento de su hija el 17 de agosto, Skip Panettiere expresó: “Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en la pantalla”.

Panettiere comenzó su carrera en la industria con tan solo cuatro años, cuando fue elegida para participar en la popular telenovela estadounidense One Life to Live. Apareció en programas como Ally McBeal y Malcolm in the Middle, y posteriormente protagonizó junto a Kate Hudson la película Raising Helen de 2004, y con Solange Knowles la secuela de animadoras Bring It On: All or Nothing de 2006.

Su gran oportunidad llegó cuando fue elegida para interpretar a otra porrista, esta vez con superpoderes, en la exitosa serie de ciencia ficción Héroes, que finalizó en 2010 después de dos temporadas.

Fue su papel como la cantante de música country Juliette Barnes en la serie dramática Nashville lo que le valió a Panettiere dos nominaciones al Globo de Oro a la Mejor Actriz de Reparto y once canciones en la lista Billboard de las canciones de country más populares en Estados Unidos. La serie se emitió durante seis temporadas, entre 2012 y 2018.

Más recientemente, protagonizó la franquicia Scream y escribió unas memorias tituladas This Is Me: A Reckoning.