Neutrogena vuelve a enfrentar críticas por su ruptura con Hayden Panettiere tras hablar de depresión posparto

Neutrogena enfrenta llamados a un boicot y una ola de críticas en redes sociales después de que resurgiera un relato de Hayden Panettiere tras su repentina muerte a los 36 años.

La estrella de Heroes, quien fue imagen de la popular marca de cuidado de la piel durante unos 10 años, afirmó en sus memorias de 2026, This Is Me: A Reckoning, que Neutrogena puso fin a su relación contractual después de que hablara en público sobre el tratamiento que recibió por depresión posparto tras el nacimiento de su hija Kaya en 2014.

Panettiere sostuvo que la empresa canceló su contrato después de que revelara su diagnóstico durante una aparición en Live! with Kelly and Michael en 2015. “Neutrogena canceló el contrato que tenía conmigo desde hacía años y fue otro golpe más en un año que prácticamente no me había dado nada bueno”, escribió en sus memorias.

Las declaraciones ya habían provocado críticas contra Neutrogena cuando el libro salió a la venta en mayo, pero el rechazo cobró nueva fuerza después de que Panettiere muriera el domingo en Greenville, Carolina del Sur.

Una publicación en Reddit que acumuló más de 5.000 votos positivos propuso boicotear a la compañía en homenaje a la actriz, una iniciativa que recibió el respaldo de numerosos usuarios, quienes aseguraron que dejarían de comprar productos de la marca.

open image in gallery Hayden Panettiere fue imagen de Neutrogena durante 10 años ( Neutrogena )

Otra publicación en X, que superó los 34.000 “me gusta”, recordó que Neutrogena había prescindido de Panettiere como embajadora después de que hablara con franqueza sobre su experiencia con la depresión posparto en un programa de televisión. “¡Neutrogena odia a las mujeres!”, afirmó la autora del mensaje.

Las críticas también llegaron a las cuentas oficiales de la compañía, donde cientos de usuarios cuestionaron a la marca. Entre ellos estuvo Carole Radziwill, de The Real Housewives of New York City, quien comentó en una de sus publicaciones más recientes: “Se merecen las críticas. #Hayden”.

Neutrogena no respondió a la solicitud de comentarios de The Independent ni se pronunció sobre la muerte de Panettiere.

Tras la publicación de sus memorias, la estrella de Nashville dio más detalles sobre su ruptura con la compañía y contó en mayo, durante el pódcast de Jay Shetty, que se sorprendió al saber por su representante que sus declaraciones sobre la depresión posparto habían infringido la cláusula de moralidad de su contrato.

open image in gallery Hayden Panettiere conversó con el podcaster Jay Shetty durante una de sus últimas entrevistas antes de su muerte ( On Purpose/YouTube )

“Neutrogena fue una parte muy importante de mi vida”, recordó Panettiere. “Mi contrato tenía cláusulas de moralidad que abarcaban prácticamente todo. Y, entre todas las razones por las que podían despedirme, esta era la última que habría imaginado”.

La actriz explicó que habló sobre su salud mental en televisión en vivo porque quería ser sincera. “Solo estaba diciendo la verdad. Ni por un segundo pensé ni me preocupó que alguien pudiera reaccionar mal. Era mi realidad”, afirmó.

Según Panettiere, cuando recibió la noticia de que Neutrogena quería prescindir de ella por esas declaraciones, su representante le advirtió a la compañía que no podía hacerlo. Aunque logró conservar el contrato ese año, la actriz comprendió que la relación llegaría a su fin. “Sabía que eso sería todo. No me invitarían a regresar al año siguiente”, contó.

Panettiere aseguró que lo que más le dolió fue el silencio de quienes habían trabajado con ella durante una década. “Recuerdo que nadie se puso en contacto conmigo... Eso me rompió el corazón”, expresó.

Traducción de Leticia Zampedri