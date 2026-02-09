“Un placer arrebatador para el público”, “erótica a otro nivel” y, sin rodeos, “de alto voltaje”. Así describen los primeros comentarios la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell, y todo apunta a que la película estará a la altura del revuelo previo.

El filme llegará a los cines en menos de dos semanas y marcará el debut en pantalla de Margot Robbie y Jacob Elordi como Cathy y Heathcliff en la versión de Fennell del clásico de Emily Brontë publicado en 1847, que algunos críticos ya pudieron ver antes del estreno oficial.

Aunque las reseñas completas siguen bajo embargo, los asistentes a la reciente premiere en Los Ángeles recibieron autorización para compartir sus primeras impresiones en redes sociales.

“Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell es un nuevo clásico de nivel superior”, escribió la crítica Courtney Howard. “Es intoxicante, trascendente, provocadora, hechizante, cargada de deseo e hipnótica. Captura de forma magistral el dolor profundo y la esencia del deseo”.

La editora de IndieWire Anne Thompson también se mostró entusiasmada y pronosticó que la película “va a volar alto en la taquilla”.

open image in gallery Margot Robbie y Jacob Elordi en ‘Cumbres Borrascosas’ ( Warner Bros )

“Es un espectáculo arrollador, pensado para conquistar al público”, continuó. “Jacob Elordi y Margot Robbie salen muy bien parados. El público va a dejarse llevar por los visuales recargados y la dirección sin frenos de Emerald Fennell. Todo es perfecto”.

La elección de los australianos Jacob Elordi y Margot Robbie como protagonistas levantó cejas, ya que varios señalaron que Robbie, de 35 años, es casi dos décadas mayor que Cathy en el texto original, mientras que Heathcliff es descrito como “de piel oscura”.

Aun así, Thompson no fue la única en elogiar a la pareja. Jazz Tangcay, editora senior de Variety, calificó la película como “una historia abrasadora y retorcida”, y añadió: “La química y la tensión sexual entre Margot Robbie y Jacob Elordi están en otro nivel”.

“Solo Emerald puede tomar un clásico, darle la vuelta por completo, hacerte caer de lleno en el deseo y luego destrozarte el alma”, continuó. “Un espectáculo exquisito de oficio, que me dejó maravillada con el vestuario, la fotografía y el diseño de producción. Estoy obsesivamente enamorada”.

El crítico Brandon Norwood coincidió: “Bien lograda. Margot y Jacob son explosivos juntos. Su química traspasa la pantalla. El nivel técnico es altísimo. Quizá es un poco larga, pero me mantuvo completamente entretenido. Y sí, es erótica y explícita”.

open image in gallery cumbres borrascosas ( Gareth Cattermole/Getty Images )

“Si ya creías que Jacob Elordi era la próxima gran figura después de Euphoria, Saltburn y Frankenstein, espera a verlo aquí”, dijo el periodista de espectáculos Scott Menzel. “La tensión sexual y la química entre Margot Robbie y Jacob Elordi son tan intensas que casi se pueden cortar con un cuchillo”.

Las estrellas de la película y su directora, Emerald Fennell, se encuentran actualmente en una gira internacional de prensa para promocionar el proyecto. En ese contexto, Fennell defendió recientemente la elección de Elordi como Heathcliff y dijo a The Hollywood Reporter: “Creo que quienes aman este libro tienen una conexión muy personal con él, así que solo puedes hacer la película que imaginaste cuando lo leíste”.

“Yo me enfoqué en los elementos seudomasoquistas de la historia”, añadió.

Cumbres Borrascosas llega a los cines el 13 de febrero.

Traducción de Leticia Zampedri