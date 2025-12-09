Jacob Elordi ha confesado sus dudas sobre la capacidad de zendaya-b2881224.html" title="‘Euphoria 3’: todo lo que sabemos de la nueva temporada, desde la fecha de estreno hasta el elenco confirmado">Euphoria de generar empatía de cara a la tercera temporada de la serie.

El actor de Frankenstein (28) cuestionó la respuesta a la exitosa serie de HBO mientras hablaba con la actriz Gwyneth Paltrow (53) durante la entrevista de ambos en la sección de entrevistas Actors on Actors de Variety y CNN publicada el martes.

Después de que Paltrow le contara que lo había visto por primera vez en Euphoria con sus hijos, Apple Martin (21) y Moses Martin (19), a pesar de las advertencias de estos, Elordi le preguntó entonces si como madre le resultaba “alarmante” ver la serie debido a su intensa temática.

“Cuando veo el programa, me parece tan extremo que no sé si la gente se identificará”, dijo.

Paltrow coincidió con él. Euphoria levantó ampollas cuando se estrenó por primera vez en 2019 por sus desnudos y escenas de sexo explícitos, así como por las representaciones de personajes adolescentes que viven problemas adultos como el abuso de sustancias y el trauma.

open image in gallery Jacob Elordi dice que no está seguro de que 'Euphoria', la serie de éxito de HBO, genere mucha empatía ( Getty Images )

open image in gallery Elordi habló con la actriz Gwyneth Paltrow en la entrevista anual 'Actors on Actors' de Variety y CNN ( Getty Images )

Sin embargo, la actriz de Marty Supreme dijo a Elordi que los temas polarizantes no impidieron que su familia conectara con la serie, protagonizada por Zendaya como una estudiante de secundaria que lidia con la adicción a las drogas y las recaídas.

“No me alarmé. Mis hijos no iban por esos caminos. Pero creo que hubo cosas que les pareció que se representaban con mucha precisión. No los extremos, sino las relaciones y las redes sociales”, dijo Paltrow.

Elordi le dijo entonces a Paltrow que acababa de terminar de rodar la nueva temporada de la serie, la cual se estrenará en la primavera de 2026 y es una “cosa completamente diferente”. Cuando Paltrow le preguntó si su personaje, Nate Jacobs, es “más amable” en la nueva entrega, el actor australiano respondió: “Creo que sí. Si funciona o no, no lo sé. Existe la posibilidad de que lo que he hecho no sea bueno”.

Su críptica respuesta es la última de una serie de insinuaciones extrañamente vagas sobre lo que los espectadores pueden esperar de la nueva temporada de la serie.

La coprotagonista de Elordi, Sydney Sweeney, sugirió un que los próximos episodios tendrían un tema religioso, y dijo que los personajes “[encontraban] a Dios”.

Por su parte, Sam Levinson, creador de la serie, declaró que la esperada temporada dará un salto de cinco años que permitirá a los espectadores ver cómo el personaje de Sweeney, Cassie Howard, se casa con Nate.

“Creo con firmeza que esta es nuestra mejor temporada”, aseguró Levinson, y añadió: “Diré que Cassie y Nate sí se casan. Lo confirmo. Y prometo que será una noche inolvidable”.

Además del reparto de las dos primeras temporadas, la nueva temporada contará con estrellas invitadas como Chappell Roan, Rosalía y Trisha Paytas.

Traducción de Sara Pignatiello