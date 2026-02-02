‘El diablo viste a la moda 2’: Miranda se reúne con “una de las Emilys” en el tráiler de la esperada secuela

Ya está aquí el primer tráiler de El diablo viste a la moda 2, que reúne a los fashionistas sin pelos en la lengua 20 años después de la película original.

Las estrellas Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan en El diablo viste a la moda 2, que muestra a la Andy Sachs de Hathaway cruzándose una vez más con la formidable editora de moda Miranda Priestly, interpretada por Streep, en un nuevo enfrentamiento dentro del mundo de la moda.

Andy es presentada como “una de las Emilys” a su antigua jefa, que no parece recordarla. También se reencuentra con su antigua colega Emily Charlton (Emily Blunt), que ahora trabaja como ejecutiva en un conglomerado de lujo con el tipo de presupuesto publicitario que Miranda necesita para mantener a flote su revista, Runway, mientras la editora lucha en medio del declive de la industria.

“Runway: no es solo una revista. Es un icono mundial. Un camino sinuoso que nos vuelve a unir”, afirma Nigel, director artístico de la revista.

open image in gallery Meryl Streep, Anne Hathaway y Stanley Tucci en 'El diablo viste a la moda 2' ( YouTube/20th Century Fox )

open image in gallery Emily Blunt en 'El diablo viste a la moda 2' ( YouTube/20th Century Fox )

La comedia dramática original, una adaptación de la novela homónima de Lauren Weisberger de 2003, seguía a Andy Sachs, interpretada por Hathaway, una aspirante a periodista contratada como ayudante en una importante revista de moda de Nueva York, solo para ser maltratada por su exigente editora.

La película recaudó más de 326 millones de dólares en la taquilla internacional, y Streep fue nominada a la mejor actriz por el Sindicato de Actores de Cine de EE. UU.

Weisberger publicó una secuela de la novela en 2013, La venganza viste de Prada: el regreso del diablo, mientras que la película se transformó en un musical que se estrenó en el West End en 2024.

La expectación por el estreno de la secuela sigue creciendo, ya que Streep y Tucci fueron vistos recientemente sentados en primera fila en el desfile de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán. Al evento también asistió la ex redactora jefe de Vogue, Anna Wintour, lo que produjo un momento viral en el que la editora de la revista ficticia se enfrentó a la inspiración real del papel.

Algunos fans han reaccionado al hecho de que Miranda no recuerde a Andy o Emily como indicios de que padece demencia, mientras que otros simplemente han señalado lo característico que es para ella utilizar eso como un juego de poder contra sus antiguas asistentes.

“Sé que quieren hacer ver que no le importa la gente hasta el punto de que se olvidó de Andy y Emily, pero en realidad parece que tiene demencia”, dijo un fan en X, antes Twitter.

“La alfabetización mediática ha muerto. Obviamente, es un chiste recurrente. Además, es la forma que tiene Miranda de afirmar su poder y control sobre la asistente que se le escapó, la que decidió marcharse. ¿De verdad no lo ven?”, escribió otro.

En octubre, Lady Gaga fue vista en el rodaje de la película, aunque no está claro a quién interpretará. Entre los nuevos actores confirmados para la secuela está Simone Ashley, estrella de Bridgerton, así como Lucy Liu, Justin Theroux, B. J. Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom, Patrick Brammall, el comediante Caleb Hearon y los astros de Broadway Helen J. Shen y Conrad Ricamora.

Kenneth Branagh también se unió al reparto para interpretar al esposo de Miranda.

Al hablar del rodaje de la película, Blunt dijo que volver al mundo de la alta costura había sido un “golpe de realidad”.

El diablo viste a la moda 2 se estrenará el 1° de mayo de 2026.

Traducción de Sara Pignatiello