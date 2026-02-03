El nuevo documental Melania no solo ha sido un gran fracaso de taquilla, sino que ha sido superado por un inesperado vencedor: una película de terror financiada independientemente y realizada por un youtuber.

Aunque el documental sobre la primera dama Melania Trump parece haber superado las predicciones en su día de estreno, recaudando 2,9 millones de dólares en 1.778 cines, esto está muy lejos de los $70 millones que Amazon pagó para comprar y distribuir el largometraje.

En cambio, el gran éxito fue Iron Lung, una nueva película dirigida por Mark Fischbach, más conocido como el popular youtuber Markiplier. Inspirado en el videojuego de terror de 2022 creado por David Szymanski, Iron Lung se realizó por $3 millones y ha recaudado $21 millones hasta la fecha.

Admirablemente, la película también se impuso a la nueva comedia de terror de Sam Raimi, ¡Ayuda!, protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O'Brien.

En una retransmisión en directo sobre el inesperado triunfo de la película en taquilla, Markiplier afirmó que le “[importaban] una m***a las cifras”, pero quería que la película se convirtiera en un éxito para poder llevarla a festivales de todo el mundo.

Iron Lung se ambienta en las secuelas del Rapto Silencioso, un acontecimiento en el que múltiples sistemas estelares y planetas desaparecen sin previo aviso, dejando con vida a un puñado de humanos. La película sigue a un convicto llamado Simon mientras pilota un submarino a través de un océano lunar de sangre.

open image in gallery Mark Fischbach en la película de terror 'Iron Lung', financiada de forma independiente ( Markiplier Studios )

La película iba a estrenarse originalmente en 60 salas de EE. UU., pero la demanda de los fans hizo que se proyectara en más de 4.000 salas del Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

A pesar de la victoria en taquilla de Iron Lung, las críticas no han sido positivas, ya que la película recibió apenas un 44 % de la crítica en Rotten Tomatoes. Sin embargo, la puntuación del público es casi el doble, con un 89 %.

Del mismo modo, desde el estreno de Melania, las reseñas de los críticos han sido abrumadoramente negativas, y la película ha logrado un mísero 6 % en la plataforma. Las críticas positivas del público han hecho que la película alcance una puntuación de audiencia del 99 %, en una aparente demostración de apoyo a Trump.

En una reseña de una estrella para The Independent, el crítico Nick Hilton escribió: “Tal vez Melania no sea más que una pieza de posentretenimiento posmoderno. Al fin y al cabo, resulta evidente que no se trata de un documental”.

Hilton continúa: “Melania Trump pasa la mayor parte del metraje interpretando una versión cuidadosamente construida de sí misma, y los planos de la primera dama están compuestos con la misma intención calculada que Brett Ratner aplicó en X-Men: La batalla final. El resultado habita un territorio ambiguo, a medio camino entre el reality show y la ficción pura”.

open image in gallery El documental sobre Melania Trump ha sido un fracaso de taquilla ( Getty Images )

Melania se estrenó el mismo día en el Reino Unido que en EE. UU., pero no logró entrar en el top 15 de la taquilla.

Traducción de Sara Pignatiello