La noticia entusiasma a los fanáticos de El Señor de los Anillos: Ian McKellen volverá a interpretar a Gandalf en una nueva película. Sin embargo, para el propio actor, el momento elegido para el rodaje no es el ideal y lo definió como “desafortunado”.

El actor británico, de 86 años, que encarnó al mago en la trilogía original dirigida por Peter Jackson y en las películas de El Hobbit, retomará el papel en The Hunt for Gollum, una entrega centrada en el astuto personaje de la Tierra Media interpretado por Andy Serkis.

Serkis dirige y también actúa en el filme y, aunque ya se sabía que Gandalf formaría parte de la historia, no estaba confirmado si McKellen volvería a interpretarlo. El propio actor despejó las dudas durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert.

El dos veces nominado al Oscar admitió que le preocupa el calendario del rodaje, previsto para comenzar en julio en Nueva Zelanda.

“Es desafortunado, porque allá es invierno y no me agrada la idea de estar expuesto al viento y la lluvia”, comentó.

Con humor, McKellen anticipó su regreso al personaje: “Sí, vuelvo a ponerme el sombrero puntiagudo, la barba, la nariz, las cejas y el bigote”.

open image in gallery Ian McKellen como Gandalf en ‘El Señor de los Anillos’ ( New Line Cinema )

La película también supondrá el regreso de Frodo Bolsón, uno de los protagonistas de El Señor de los Anillos, aunque Elijah Wood todavía no confirmó si formará parte del elenco.

El actor señaló que el proyecto reunirá al equipo creativo detrás de la trilogía original, entre ellos Andy Serkis y la productora Philippa Boyens.

“Es, en esencia, ese núcleo original que vuelve a juntarse para contar una historia que se sentirá como una exploración muy entretenida de un personaje que todos queremos tanto”, dijo el mes pasado en una entrevista con ScreenRant.

Wood agregó que le resulta especialmente acertado que Serkis esté a cargo de la dirección. “Es muy apropiado que Andy dirija una película sobre un personaje que realmente hizo suyo. Estoy encantado. Va a ser genial. Y me entusiasma verlo, porque sé que la intención es seguir haciendo otras películas en este universo”.

McKellen ya había dicho que su regreso a la saga de El Señor de los Anillos dependería de que “sus piernas, sus pulmones y su mente siguieran funcionando”.

open image in gallery Ian McKellen apareció en el programa nocturno de Stephen Colbert y reveló que volverá a interpretar a Gandalf ( YouTube )

El actor, que sufrió lesiones en la muñeca y el cuello tras una caída mientras actuaba en el escenario en junio de 2024, dijo en una entrevista con BBC Radio 4: “No voy a dejar que nadie más se ponga el sombrero puntiagudo y la barba si puedo evitarlo”.

Otro intérprete de El Señor de los Anillos también dejó abierta la puerta a un eventual regreso. Viggo Mortensen, quien encarnó a Aragorn en la trilogía original dirigida por Peter Jackson, afirmó en el ciclo Go to Bat de The Independent que retomaría el papel “si tuviera sentido y fuera fiel a lo que escribió Tolkien”.

The Hunt for Gollum tiene previsto su estreno en 2027.

Traducción de Leticia Zampedri