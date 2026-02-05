El presentador británico Piers Morgan retó a Brett Ratner a comentar sobre una fotografía suya con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein durante su aparición, el lunes, en el programa de YouTube Piers Morgan Uncensored.

El director de Melania apareció con Epstein y dos mujeres en una foto incluida en la última tanda de archivos publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU.

Cuando se le pidió comentar sobre la foto, Ratner dijo: “Oh, bueno, esa foto en concreto se tomó hace unos 20 años”.

“Es una fotografía con mi prometida, que me invitó a ese evento, y allí es donde se tomó la foto. Nunca había estado en contacto con Jeffrey Epstein antes de esa foto y nunca lo estuve después”, afirmó.

Ratner se negó a revelar la identidad de su exprometida, cuyo rostro fue censurado, así como el de otra mujer que aparecía en la foto.

open image in gallery Piers Morgan se enfrentó a Ratner con una foto de él y Epstein en su programa ( Piers Morgan Uncensored )

open image in gallery Ratner (centro) niega cualquier relación con Epstein y afirma que solo estuvo en contacto una vez con el difunto delincuente sexual ( Piers Morgan Uncensored )

“Por supuesto, es horrible. De alguna manera me han vinculado a través de una imagen”, añadió Ratner sobre la atención que rodea a los archivos Epstein. Continuó:“Hay tantas historias sobre tantas personas diferentes. Es difícil detectar qué es verdad y qué no lo es. Una fotografía me situó allí con él, y entonces todas las historias empezaron a escalar”.

Luego, agregó: “No lo conocía. Ese no era realmente mi mundo”.

El nuevo documental de Ratner sobre la primera dama Melania Trump marca el reinicio de su carrera después de haber sido acusado de conducta sexual inapropiada por seis mujeres en 2017.

Olivia Munn denunció que él se había masturbado “furiosamente” delante de ella en un rodaje, mientras que la actriz de Especies Natasha Henstridge afirmó que él la había “forzado físicamente” a practicarle sexo oral.

Las acusaciones llegaron en pleno movimiento #MeToo tras las sonadas denuncias contra Harvey Weinstein. Ratner, que negó “categóricamente” todas las acusaciones contra él, nunca se ha enfrentado a cargos.

Desde su estreno, las críticas de Melania han sido mayoritariamente negativas. En la web de reseñas Rotten Tomatoes, solo tiene una puntuación del 11 % por parte de los críticos, pero el sitio se ha inundado de reseñas del público que son positivas en un 99 %.

En una reseña de una estrella para The Independent, el crítico Nick Hilton escribió: “Tal vez Melania no sea más que una pieza de posentretenimiento posmoderno. Al fin y al cabo, resulta evidente que no se trata de un documental”.

Luego, agregó: “Melania Trump pasa la mayor parte del metraje interpretando una versión cuidadosamente construida de sí misma, y los planos de la primera dama están compuestos con la misma intención calculada que Brett Ratner aplicó en X-Men: La batalla final. El resultado habita un territorio ambiguo, a medio camino entre el reality show y la ficción pura”.

Traducción de Sara Pignatiello