Jennifer Esposito, estrella de ‘Blue Bloods’, pierde la casa que hipotecó para financiar su debut como directora

Jennifer Esposito reveló que perdió la casa que hipotecó para financiar su primera película, Fresh Kills.

La exestrella de Blue Bloods, de 52 años, se sinceró en Instagram sobre la naturaleza implacable de la industria y sus frustraciones por la falta de apoyo a la película.

“Sí, me veo muy mal ahora mismo porque he estado llorando porque me voy a mudar de mi casa que hipotequé para hacer mi película”, cuenta Esposito en el video.

Dirigida, producida, escrita y protagonizada por Esposito, Fresh Kills se estrenó en 2024 con gran éxito de la crítica.

“Y que las personas famosas no puedan regresar el favor y decir: ‘Oye, gracias, miren esta película’”, continúa Esposito. “Me dije: ‘¿Sabes qué? Nadie le debe nada a nadie. Y entonces pensé: ¿O sí? ¿Nos debemos como seres humanos? Creo que en realidad nos debemos algo. Nos debemos decencia como seres humanos”.

Jennifer Esposito asegura que tuvo que mudarse de su casa que hipotecó para financiar su película de 2023 ‘Fresh Kills’ ( jesposito/Instagram )

Para profundizar en este punto, la actriz escribió en el texto de la publicación: “Tal vez esa pregunta singular sea la que hay que plantearse en relación con cada uno de los problemas a los que nos enfrentamos actualmente.

Olvídense de los sistemas que nos mantienen deliberadamente enfrentados unos a otros (y que la supervivencia es ahora algo básico en todos los casos), hablo de humano a humano. Decencia humana básica hacia otro ser vivo. Eso es todo. Piénsenlo”, añadió Esposito.

“Imaginen que todos nos cuidáramos. Los sistemas destinados a dividir podrían caer. Y ahora siéntanse libres de desplazar la pantalla para enterarse del mejor nuevo levantamiento facial, la detención de un periodista y a quién más dispararon”.

Esposito recibió una avalancha de apoyo de fans y compañeros.

“Jen, lamento mucho lo que te pasó”, comentó Debra Messing. “Tu película fue exquisita y soy mejor por haberla visto. El hecho de que tengas que irte de tu casa para dar tu arte al mundo es exasperante. Te mando amor, fuerza y aprecio”.

“¡Te apoyo, chiquilla! Vean la película de Jennifer”, escribió Don Cheadle. “Ella puso y lo pone todo en juego. Una verdadera artista en la búsqueda de la verdad”.

“Lo siento mucho, Jen. ESTARÉ AL PENDIENTE”, insistió Jerry O’Connell. “Lo prometo”.

Fresh Kills también cuenta con las actuaciones de Odessa A’zion, Emily Bader, Domenick Lombardozzi y Annabella Sciorra. El drama criminal, que trata sobre las hijas de la familia Larusso en su lucha por romper el código tácito de las mujeres detrás de los hombres en el mundo del crimen organizado, está disponible en streaming en Disney+ y Hulu.

Esposito es conocida sobre todo por sus papeles en películas como la de terror de 1998 Todavía sé lo que hicieron el verano pasado, Alto impacto y La noche del asesino, así como en series de televisión como Blue Bloods, NCIS y La ley y el orden: unidad de víctimas especiales.