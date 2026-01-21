Margot Robbie se sinceró sobre su relación con Jacob Elordi antes del estreno de su nueva película, una adaptación de la novela de Emily Brontë, Cumbres borrascosas.

La próxima película, que llegará a los cines el 13 de febrero, sigue la historia de la relación entre los Earnshaw y los Lintons en el Yorkshire rural en torno a 1770 y la tumultuosa relación entre Catherine (Robbie) y Heathcliff (Elordi).

En una reciente entrevista con Fandango, la actriz de Barbie contó cómo fue trabajar con Elordi. “Soy tan codependiente con la gente con la que trabajo y quiero tanto a todo el mundo; siempre soy esa persona que está tan destrozada cuando se acaba un trabajo y no quiero que se acabe nunca”, dijo. “Creo que también desarrollé eso bastante rápido con Jacob”.

Robbie recordó entonces el comportamiento del actor de Saltburn en el rodaje y señaló cómo siempre estaba cerca, tanto si lo necesitaba como si no.

“No sé si Emerald te dijo que hicieras esto o lo hiciste tú”, le dijo a Elordi, refiriéndose a la directora de la película, Emerald Fennell. “Pero recuerdo que los dos primeros días en el rodaje, él siempre estaba cerca de donde yo estaba, pero como en un rincón, observando a Cathy”.

open image in gallery “Soy tan codependiente de la gente con la que trabajo”, recordó Margot Robbie en una reciente entrevista con el reparto de Cumbres borrascosas ( Getty Images )

open image in gallery Robbie recuerda que Eldori siempre estaba cerca de ella y la vigilaba durante el rodaje ( Warner Bros )

“Yo no le dije que lo hiciera”, replicó Fennell. “De hecho, tuve que pedirle que se fuera”.

La actriz de Escuadrón Suicida continuó explicando que se había acostumbrado tanto a que Elordi estuviera cerca que empezó a buscarlo y se sintió “desconcertada” cuando descubrió que no la estaba vigilando.

“Me sentí bastante perdida, como un niño sin su manta o algo así”, añadió.

Elordi coincidió en que sentía lo mismo por su coprotagonista, calificándolo de “obsesión mutua”.

“Si tienes la oportunidad de compartir un set de rodaje con Margot Robbie, vas a asegurarte de estar a menos de 5 o 10 metros en todo momento, observando cómo bebe el té, cómo come su comida... Es como una actriz de élite”, dijo.

Los comentarios de la pareja llegan después de que Robbie defendió el casting de Elordi como Heathcliff, un personaje descrito en la novela de Brontë como de pelo oscuro, ojos oscuros y piel oscura y que se cree que es de origen romaní o gitano.

A pesar de la desaprobación de los fans, Robbie dijo en una entrevista con British Vogue el mes pasado que entiende el contragolpe y pidió a los fans que vieran la película porque “serán felices”.

“Lo entiendo; no hay nada más de lo que partir en este momento hasta que la gente vea la película”, dijo.

Cumbres borrascosas llegará a los cines el 13 de febrero.

Traducción de Olivia Gorsin