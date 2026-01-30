¿Mientras más delirante mejor? La gira de prensa de ‘Cumbres borrascosas’ empieza con intensidad

Cuando quedan poco más de quince días para la llegada a los cines de Cumbres Borrascosas , de Emerald Fennell, que ya domina la conversación pública, los protagonistas de la película han dado inicio a lo que parece que será una gira de prensa increíblemente elegante y ligeramente desquiciada.

Después de innumerables looks al estilo Barbie para promocionar la multimillonaria película de Greta Gerwig, la estrella Margot Robbie se ha pasado a la moda de inspiración gótica para sus compromisos promocionales de Cumbres Borrascosas (piensen en encajes transparentes, gargantillas y mucho pelo despeinado).

Y en una serie de acciones que parecen en línea con el marketing de Wicked y Marty Supreme, Robbie y su coprotagonista Jacob Elordi —que interpretan polémicamente a los amantes destructivos Cathy y Heathcliff— están despertando el interés en su película difuminando las líneas entre ficción y realidad.

El regalo de Robbie para la estrella de Euphoria ha sido revelado, y aunque el par no se hizo tatuajes a juego como las chicas de Wicked (hasta donde sabemos), la también actriz de Había una vez en Hollywood mandó a hacer anillos de sello a medida para ella y Elordi.

La joya a medida presenta dos esqueletos entrelazados —en la misma pose que los actores en los carteles de la película— y la cita de Emily Brontë: “De lo que sea que estén hechas nuestras almas, la suya y la mía son iguales”. Es un regalo bonito, pero bastante intenso, para un compañero de trabajo, ¿no?

open image in gallery Barbie de negro: Margot Robbie ha vuelto a vestirse inspirada en su personaje para la gira de prensa de 'Cumbres Borrascosas' ( Jimmy Kimmel Live/YouTube )

Esto se produjo pocos días después de la publicación de una entrevista en Vogue Australia, en la que los dos intérpretes oriundos de Queensland, Australia, intercambiaron anécdotas sobre su tiempo en el rodaje de la película. Robbie —que también ejerció de productora— relató que Elordi, “en el papel de Heathcliff”, llenó su camerino de rosas rojas el día de San Valentín.

“No fue solo el gesto de las rosas; también el texto de parte de Heathcliff, y lo de la lápida”, dijo, y añadió: “Yo pensé: '¡qué astuto!' Me encanta. Fue creativo, significativo y dramático”.

Y en otra entrevista, con la plataforma estadounidense Fandango, Elordi admitió que había tenido una “obsesión” con Robbie durante el rodaje. “Si tienes la oportunidad de compartir un set de rodaje con Margot Robbie, vas a asegurarte de estar a menos de 5 o 10 m de ella en todo momento”, expresó, y continuó: “Observando cómo bebe el té, cómo come, cómo lo hace todo. ¿Cuándo va a perder el estilo? ¿Cuándo se va a deshacer? Y nunca se deshace”.

Es una confesión que, en cualquier otro sector, provocaría una llamada de Recursos Humanos. ¿Pero, para comercializar una película en 2026? La onda ganadora hoy en día parece ser “cuanto más delulu, mejor”. ¿A quién le importa que Robbie esté casada y con un bebé, y que Elordi presuntamente haya vuelto con su exnovia influencer? Quizá Warner Bros. piensa que olvidaremos estos detalles clave.

open image in gallery El póster de 'Cumbres Borrascosas' de cara a su estreno en poco más de dos semanas ( Warner Bros. )

Las estrellas de Wicked Ariana Grande y Cynthia Erivo siguieron un camino igualmente ambiguo mientras promocionaban la primera y la segunda parte del musical de John Chu, tomadas de la mano y halagándose mutuamente en alfombras rojas y entrevistas, antes de revelar los mencionados tatuajes a juego.

Y mientras promocionaba Marty Supreme, Timothée Chalamet encarnó el espíritu feroz de su alter ego obsesionado con el tenis de mesa, incluso uniéndose a su novia Kylie Jenner para llegar a la alfombra roja vestido de la cabeza a los pies de naranja Marty Supreme —una versión de 2025 del verde Brat de Charli XCX.

La expectación por la película aumentó cuando Chalamet mencionó a la cantante Susan Boyle en una entrevista, lo que rápidamente dio lugar a un mensaje de video de la estrella de Britain's Got Talent , quien luego recibió una chaqueta de Marty Supreme.

open image in gallery Kylie Jenner, magnate de la belleza, fue parte del ardid publicitario de 'Marty Supreme' ( Getty )

Por si eso no fuera suficientemente surrealista, la productora indie A24 llevó las cosas a otro nivel con una satírica llamada de Zoom “filtrada” en la que se veía a Chalamet lanzando ideas de mercadeo cada vez más desquiciadas a un equipo de ejecutivos perplejos.

¿Es una fórmula ganadora? Desde luego, funcionó para A24 y para Chalamet, que ahora es uno de los candidatos al Oscar gracias a su papel estelar como estrella naciente del deporte. Pero lo más importante es que Marty Supreme es increíblemente buena, y justificó todo el alboroto. El enfoque de marketing de Cumbres Borrascosas puede dar lugar a muchos titulares, pero no garantizará por sí solo el éxito de la película.

Traducción de Sara Pignatiello