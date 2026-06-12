Clint Eastwood está retirado. Al menos, eso es lo que dice su hijo: “Guardo muy buenos recuerdos de haber trabajado con él”, declaró el músico y compositor Kyle Eastwood en noviembre, en un concierto cuyas imágenes se han vuelto virales esta semana. Continuó: “Ahora está jubilado, tiene 95 años. Pero tuve mucha suerte de poder trabajar con él en bastantes películas. Para mí fue una experiencia maravillosa”.

¡Qué forma de dejar lo más importante para el final, Kyle! Eastwood no ha confirmado oficialmente su jubilación, pero si de verdad ha puesto fin a su carrera cinematográfica, presumiblemente para quedarse mirando al horizonte en alguna granja (eso suena muy a Clint, ¿no?), significaría que Jurado n°2, el thriller judicial de 2024 protagonizado por Nicholas Hoult y Toni Collette, fue su despedida.

Y también pondría fin a una carrera caracterizada tanto por su increíble diversidad (Los imperdonables, El bueno, el malo y el feo, Cartas desde Iwo Jima ¿Y esa comedia de acción con el orangután?) como por la vaga ambigüedad de Eastwood como figura pública. Pero, ¿cómo es él exactamente? ¿Es divertido? ¿Severo? ¿Intimidante?

Por suerte, muchos de los actores que han trabajado con él a lo largo de los años han compartido anécdotas curiosas sobre él. Hemos recopilado algunas de ellas con la esperanza de llegar al fondo de su personalidad.

open image in gallery Tom Hanks en 'Sully: hazaña en el Hudson' ( Warner Bros )

Laura Linney y Tom Hanks

Tanto Laura Linney como Tom Hanks han compartido sus impresiones sobre cómo ha sido trabajar con Eastwood a lo largo de los años.

A los dos actores, que protagonizaron el drama de 2016 Sully: hazaña en el Hudson, les hizo sentir muy a gusto el estilo de rodaje tan tranquilo del director. En declaraciones a The Independent para la nueva serie de entrevistas Life in Pictures, Linney —que también trabajó con Eastwood en Poder absoluto (1997) y Río Místico (2003)— reveló que su reticencia a gritar en los platós se debía a sus experiencias trabajando en westerns, entre ellos la serie Látigo.

“Habla con ese tono tranquilo. Se coloca junto a la cámara, observa la escena y dice: 'Vale, pueden parar. ¿Se sienten bien? A mí me gustó. ¿La imagen estaba enfocada? Vale, podemos seguir'. Así es como trabaja”, explicó. La razón por la que no grita “acción” ni “corte” se debe a las películas del oeste que rodó. Y es que, si alguien gritara, el caballo daría un respingo y se asustaría, así que en el plató todo el mundo guarda silencio.

“Porque todos tenemos un sistema nervioso, y es cierto: cuando alguien grita 'acción', sobre todo si se trata de una escena en la que hay que concentrarse, se tarda un poco en recuperarse de eso”, añadió Linney.

Hanks se mostró de acuerdo y, en una ocasión, declaró en The Graham Norton Show: “¿Cómo es trabajar con Clint? Pues nos trata como a caballos”.

open image in gallery François Pienaar, Matt Damon, Clint Eastwood y Morgan Freeman en el estreno en Londres de 'Invictus' ( Getty Images )

Morgan Freeman

Morgan Freeman, que protagonizó las películas de Eastwood ganadoras de un Oscar Los imperdonables (1992) y Million Dollar Baby (2004), consideraba que las experiencias de Eastwood como actor lo habían convertido en un mejor cineasta, hasta tal punto que todo el mundo solía acabar pensando que era el mejor director con el que habían trabajado jamás.

“No se anda con tonterías con los actores”, le dijo una vez al entrevistador estadounidense Larry King, y agregó: “Te contrató para hacer ese trabajo, así que no lo hace por ti. Respeta a los intérpretes. Todos los que han trabajado con él se quedan con esa sensación: 'Este tipo es lo máximo'”.

Meryl Streep

Cuando Clint Eastwood quiso que Meryl Streep protagonizara el drama romántico de 1995 Los puentes de Madison, el estudio no aprobó su decisión, a pesar de que la actriz, que entonces tenía 45 años, tenía la misma edad que el personaje que interpretaba. Eastwood replicó: “Clint, por lo que tengo entendido, me defendió, lo cual me alegró”, dijo en un documental sobre el rodaje de la película, e incorporó: “Y yo, sin duda, lo habría defendido a él”.

open image in gallery Clint Eastwood y Angelina Jolie en 2008 ( Getty Images )

Angelina Jolie

Angelina Jolie estaba “aterrorizada” ante la idea de trabajar con Eastwood debido a su famosa política de rodar en una sola toma, pero la actriz consideró que, gracias a ello, había logrado una mejor interpretación en el drama de 2008 El sustituto. “Es famoso por rodar solo una o dos tomas, pero precisamente por eso sabes que no te va a agotar emocionalmente”, declaró a Indie London.

“Está muy bien preparado desde el momento en que entras por la puerta, así que te hace sentir que tienes que darlo todo; pero si lo das todo y te entregas al máximo hasta quedarte emocionalmente agotada, él lo captará en la película y no te pedirá que lo repitas veinte veces. Por eso, te permite exigirte al máximo. Y como lo graba todo en una sola toma, todo resulta muy espontáneo”, explicó.

Matt Damon

Damon trabajó con Clint Eastwood en el drama deportivo de 2009 Invictus y se vio obligado a acostumbrarse al ritmo trepidante del director tras “poner a prueba la teoría” de que a este solo le gusta hacer una toma. En una entrevista para First We Feast, Damon relató: “Hicimos la primera toma. Salió bastante bien. Clint dijo: 'Corten, imprimamos, comprobemos la entrada', lo que significa que íbamos a seguir adelante. Y yo le dije: 'Oye, jefe, ¿no crees que podríamos hacer una más?'. Él se limitó a girarse y me contestó: '¿Por qué? ¿Quieres hacernos perder el tiempo a todos?'”. Damon volvió a trabajar con Eastwood en Más allá de la vida (2010).

Jeff Daniels

El actor Jeff Daniels reveló el lado más tierno de Eastwood tras trabajar juntos en el thriller Deuda de sangre en 2002, y recordó que el cineasta lo había ayudado a calmar los nervios cuando se le veía inseguro en el plató. En la película interpretaba a un detective alcohólico, y le confesó a Eastwood que no estaba seguro de poder hacerlo.

“Estaba paseando por el plató con Clint Eastwood, y me dijo: 'Si pudiste hacer [la comedia negra de 1996] 2 Days in the Valley y pudiste hacer [la comedia tremendamente estúpida de 1994] Una pareja de idiotas, puedes hacer esto'”, recordó Daniels.

¡Lo cual está muy bien! Pero Daniels también añadió, durante su participación en el programa de entrevistas de Stephen Colbert en 2021, que él y Eastwood habían tenido un encuentro anterior que decía mucho del evidente gusto de Eastwood por el humor escatológico. Al encontrar a Daniels en un torneo de golf de famosos, Eastwood le expresó su admiración por Una pareja de idiotas.

“Eastwood cruzó la carpa del desayuno y me miró directamente a los ojos. Y dijo: 'Jeff Daniels: vi Una pareja de idiotas. La escena del baño… eso me pasó a mí'. Se echó a reír, se dio la vuelta y se fue”, relató el actor.

Para quienes no estén al tanto, en la escena en cuestión, el personaje de Daniels toma sin saberlo unos laxantes y se ve obligado a evacuar en casa de una mujer que le atrae. ¡Ahora, ya lo saben!

open image in gallery Clint Eastwood, Amy Adams y Justin Timberlake ( Getty Images )

Justin Timberlake y Amy Adams

Para una escena de la película de Eastwood de 2012 Curvas de la vida, se le pidió a Justin Timberlake que bailara con zuecos con su coprotagonista Amy Adams, algo que a Eastwood le pareció estupendo, a pesar de que a Timberlake le costaba mucho dominar los pasos.

“No era precisamente Gene Kelly”, declaró Eastwood a USA Today. Cuando le preguntaron si él también bailaría con zuecos para conquistar a una chica, Eastwood se mostró entusiasmado, y contestó: “Si hay una chica guapísima a la que estás intentando ligarte y ella quiere bailar con zuecos, pues vale… a ponerse los zuecos”.

“La verdad es que no había forma de quitarle los zuecos”, acotó Timberlake… ¿en broma? ¿Quizás? ¿O tal vez no?

“Y eran de Amy. Los había tomado prestados”, respondió Eastwood.

Así que ahí lo tienen. Clint Eastwood: un ícono taciturno de Hollywood y bailarín aficionado de zuecos.

Traducción de Sara Pignatiello