Directora del exitoso romance de Netflix admite que temía que el final arruinara la película

Leah McKendrick confesó que temía que el emotivo desenlace de Mensajes de voz para Isabelle, la nueva comedia romántica de Netflix, pudiera resultar “inquietante” para algunos espectadores.

Estrenada la semana pasada, la película está protagonizada por Zoey Deutch como Jill, una aspirante a pastelera que sigue dejando mensajes de voz a su hermana fallecida, Isabelle (Ciara Bravo), sin saber que el número ahora pertenece a Wes (Nick Robinson), un agente inmobiliario decidido a encontrar a la misteriosa mujer que escucha al otro lado de la línea.

Advertencia: a continuación hay spoilers del final de Mensajes de voz para Isabelle.

En la escena final, Jill y Wes se reconcilian después de una discusión provocada porque él nunca le confesó que conocía detalles íntimos de su vida gracias a los mensajes de voz que había escuchado. Superado el conflicto, Wes reúne el valor para pedirle que se muden juntos.

Sentado sobre el césped, frente al camión de comida de Jill, Wes deja un último mensaje de voz dirigido a Isabelle y le pide una señal de aprobación. Justo cuando Jill se acerca, un altavoz cercano comienza a reproducir ‘Dancing on My Own’, de Robyn, la canción que compartían Jill e Isabelle y que simbolizaba su vínculo.

Ese breve instante, que cierra el círculo de la historia, ha sido celebrado por muchos espectadores como uno de los momentos más emotivos y conmovedores de la película.

open image in gallery Ciara Bravo (izquierda) hace una breve aparición en la escena final de ‘Mensajes de voz para Isabelle’

En la escena, Jill corre emocionada hacia el centro del lugar e invita a desconocidos a bailar mientras recrea la coreografía que compartía con su hermana al inicio de la película. En un instante casi imperceptible, la cámara muestra brevemente a Isabelle bailando detrás de ella.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Leah McKendrick confesó que durante mucho tiempo dudó en mantener ese detalle en el montaje final.

“Podía arruinar por completo mi película en el último momento o convertirse en algo épico”, dijo sobre la sutil aparición. “Estuvimos ajustándola hasta el final para asegurarnos de que realmente pudiera verse, pero sin que resultara demasiado obvia, inquietante o extraña”.

La directora explicó que su intención era provocar una reacción muy específica en el público: “Quería que la gente pensara: ‘Esperen, ¿qué?’, y que rebobinara la escena”. Explicó que el fugaz cameo de Isabelle pretendía transmitir la sensación de “vislumbrar otro plano de existencia”.

Lejos de generar incomodidad, el momento ha sido recibido con entusiasmo por los espectadores, que lo han elogiado por su sensibilidad y lo consideran uno de los instantes más conmovedores de Mensajes de voz para Isabelle.

open image in gallery Zoey Deutch protagoniza ‘Mensajes de voz para Isabelle’ como Jill, una aspirante a pastelera que enfrenta la muerte de su hermana menor ( Netflix )

“Vi a Izzy la primera vez que vi la película. En cuanto apareció, rompí en llanto; volvió para compartir un último baile con su hermana”, escribió un usuario en X. Otro confesó que, al descubrir el detalle, “volvió a ponerse a llorar”.

“Yo no me había dado cuenta y ahora estoy aún más destrozado”, comentó otra persona.

McKendrick celebró la cálida recepción de la escena y aseguró a Entertainment Weekly: “Me alegra mucho que no haya resultado inquietante. Es muy gratificante ver todos esos videos en los que la gente señala ese momento”.

Mensajes de voz para Isabelle ya está disponible en Netflix.

Traducción de Leticia Zampedri