Clint Eastwood, de 96 años, se retiró oficialmente de la actuación y la dirección

Tras una carrera que abarcó siete décadas y más de 70 películas en su haber, Clint Eastwood se retiró oficialmente de Hollywood.

El actor y director, ganador de cuatro premios Oscar, que cumplió 96 años el domingo (31 de mayo), saltó a la fama en la serie de televisión Cuero crudo en la década de 1960, antes de protagonizar la trilogía del “spaghetti wéstern” de Sergio Leone, La trilogía del dólar, que incluía El bueno, el malo y el feo.

Dirigió su primera película, Obsesión mortal, en la década de 1970, y en las seis décadas siguientes estrenó películas como Los imperdonables, Golpes del destino, El sustituto, Gran Torino, Francotirador y La mula.

Eastwood es uno de los actores convertidos en directores más exitosos, que se negó a encasillarse en un género específico; se desenvolvió con destreza en wésterns, thrillers, películas biográficas, romances, películas bélicas y musicales, y era conocido por su estilo de dirección ágil, a menudo terminando los rodajes antes de lo previsto y por debajo del presupuesto.

open image in gallery Clint Eastwood se jubiló oficialmente ( AFP/Getty )

Para quienes se preguntaban si Eastwood estaba preparando una nueva película, su hijo, el músico y compositor Kyle, quien compuso la música de varias películas de su padre, confirmó oficialmente la jubilación de Clint.

En un concierto en noviembre, según un vídeo que circula actualmente por internet, dijo: “Guardo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está jubilado, tiene 95 años. Pero tuve la gran suerte de poder trabajar con él en varias películas. Fue una experiencia fantástica”.

Eastwood, conocido por su incansable ética de trabajo, a menudo protagonizaba las películas que dirigía, siendo su última aparición en pantalla en Llora macho en 2021.

Su última película como director fue el thriller legal de 2024 Jurado n.º 2, protagonizado por Nicholas Hoult y Toni Collette.

open image in gallery La carrera de Clint Eastwood despegó en la década de 1960. ( PEA )

A principios de este año, Laura Linney, que trabajó con Eastwood en tres ocasiones, compartió sus impresiones sobre su experiencia de trabajo con él a lo largo de los años.

En una nueva serie de entrevistas para The Independent, Life in Pictures, ella explicó que su reticencia a gritar en los sets proviene de sus experiencias trabajando en wésterns, como Cuero crudo, donde hacer demasiado ruido asustaba a los caballos de la producción.

Linney, quien protagonizó las películas de Clintwood Poder absoluto (1997), Río místico (2003) y Sully: hazaña en el Hudson (2016), dijo: “Aprendí una lección invaluable sobre cómo relajarme en el set. Él solo hace una toma, trabaja con el mismo equipo, llegas al set, está preiluminado, está listo, y él dice: ‘Bien, ¿estás listo para empezar? Bien, adelante’”.

“Habla con voz serena. Se para junto a la cámara, observa la escena y dice: ‘OK, puedes parar. ¿Te gustó? A mí sí. ¿Estábamos enfocados? Bien, podemos seguir adelante’”.

Linney continuó: “Así es él. La razón por la que no grita ‘acción’ o ‘corte’ es por los wésterns que hizo. Porque si alguien gritaba, el caballo saltaba y se asustaba, así que todo el mundo guarda silencio en el set”.

“Porque todos tenemos un sistema nervioso y es cierto: cuando alguien grita ‘¡Acción!’, sobre todo si es una escena en la que hay que concentrarse, se necesita un poco de tiempo para recuperarse”.

Eastwood dirigió a cinco actores que ganaron premios Oscar a lo largo de su carrera: Gene Hackman (Los imperdonables), Sean Penn, Tim Robbins (ambos por Río místico), Hilary Swank y Morgan Freeman (ambos por Golpes del destino).

El fallecido Richard Harris, que trabajó con Eastwood en el wéstern de 1992 Los imperdonables, afirmó que nunca había protagonizado una película tan bien organizada, calificando la preparación del actor y director de “asombrosa”. Swank, por su parte, comentó: “Me hizo sentir muy a gusto. Consigue que todo el mundo se sienta cómodo enseguida". Freeman nombró a Eastwood como su director favorito con el que trabajó.

open image in gallery Morgan Freeman nombró a Clint Eastwood, director de ‘Los imperdonables’, como su director favorito con el que trabajó ( Warner Bros )

Meryl Streep, quien coprotagonizó junto a Eastwood el drama romántico de 1995 Los puentes de Madison, dijo que la estrella la defendió cuando el estudio consideró que era demasiado mayor para interpretar el papel principal femenino, cuando ella tenía solo 45 años, la misma edad que se suponía que tenía el personaje.

“Según tengo entendido, Clint me defendió, lo cual me alegró, y yo sin duda habría defendido al suyo”, dijo en una ocasión.

Traducción de Olivia Gorsin