Quentin Tarantino no hace excepciones cuando se trata de seguir el guion, ni siquiera con Brad Pitt.

Durante una entrevista en el Festival de Cine de Cannes, Bruce Dern recordó su participación en Érase una vez en Hollywood (2019), donde interpretó a George Spahn, el anciano y ciego dueño de un rancho.

La película estuvo protagonizada por Pitt en el papel de Cliff Booth, el fiel doble de riesgo del actor de wésterns en decadencia Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio.

En declaraciones a People, Dern contó que improvisó una línea durante una escena en la que el personaje de Pitt lo despierta para preguntarle cómo estaba.

“Cuando Brad Pitt me despierta en Érase una vez en Hollywood, estoy en la cama, medio desorientado y digo: ‘No estoy muy seguro de lo que está pasando’”, recordó el actor. “Entonces miro a Brad… y él corta la escena”.

Según Dern, Tarantino reaccionó de inmediato. “La cara de Quentin era de absoluta seriedad. Y le preguntó: ‘Brad, ¿qué acabas de hacer?’”.

open image in gallery Quentin Tarantino y Brad Pitt han colaborado en dos películas a lo largo de los años ( Getty )

open image in gallery Bruce Dern recordó un enfrentamiento entre Tarantino y Pitt en el set de ‘Érase una vez en Hollywood’ ( AP )

Dern continuó con la anécdota: “Brad respondió: ‘Bueno, corté la escena’. Y Quentin le dijo: ‘Nunca más vuelvas a cortar una toma en tu vida o se acabó tu carrera en este negocio. Ese es mi territorio’”.

Luego, según recordó el actor, retomaron la filmación y Pitt simplemente comentó: “Bueno, eso que dijo no estaba en el guion”.

Una fuente cercana a ambos aseguró a The Independent que Pitt y Tarantino mantienen una gran relación y que el director es “uno de los favoritos” del actor.

Los dos ya habían trabajado juntos en Bastardos sin gloria (2009), antes del éxito de Érase una vez en Hollywood, película que le dio a Pitt el Oscar como mejor actor de reparto.

Mientras tanto, Dern se encuentra en Cannes promocionando Dernsie, el documental de Mike Mendez sobre la vida y carrera del actor de 89 años, nominado en dos ocasiones al Oscar.

La producción incluye entrevistas con su hija, Laura Dern, y con figuras como Quentin Tarantino, Alexander Payne y Walton Goggins.

En una entrevista con Sight and Sound, Dern también recordó la primera conversación que tuvo con Tarantino antes de sumarse a Django Unchained.

“Nunca lo había conocido cuando me llamó y me dijo: ‘Estoy haciendo Django. Eres el ícono de tu generación’”, contó el actor. “Y yo le respondí: ‘Vamos, si eso fuera cierto, estaría protagonizando películas’. Entonces él me dijo: ‘Las protagonizaste, pero la gente nunca las descubrió’. Y después agregó: ‘Me encanta Tattoo’”.

Traducción de Leticia Zampedri