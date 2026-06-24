La hija del director ganador de un Oscar fue encontrada muerta junto a su esposo en el auto: “Es tan extraño”

La hija del legendario director de cine William Wyler fue hallada muerta junto a su marido en el auto estacionado.

Judith Sheldon, de 84 años, y Wylie Sheldon, de 86, fueron encontrados en su Jeep en la Interestatal 5 de California, cerca de Redding, el 15 de junio, el mismo día en que se emitió una alerta por calor extremo. Las temperaturas alcanzaron los 109 grados Fahrenheit (casi 43 °C).

La Patrulla de Caminos de California informó en un comunicado que ambas personas fallecieron en el lugar del accidente. Las autoridades indicaron que el motor del auto estaba encendido y el ventilador a máxima potencia, pero el aire acondicionado no funcionaba. Tampoco se encontró agua en el vehículo.

Judith y Wylie, que se conocieron en la Universidad de Stanford, iban de camino a encontrarse con su amigo David Smith en Oregón para asistir al Festival Shakespeare de Ashland. Smith declaró a The New York Times: “No chocaron. Se detuvieron. Ambos fallecieron allí mismo. Todo es tan extraño. Todavía estamos en estado de shock”.

William Wyler en 1960 con su esposa y la esposa del escritor Alman Liazian ( Getty )

La autopsia “podría determinarse” si el calor fue la causa, y Tim Mapes, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Shasta, declaró: “Tendremos que esperar y ver”.

El padre de Judith, William Wyler, es el director con más nominaciones en la historia de los Oscar, habiendo ganado tres premios de la Academia por el drama bélico Rosa de abolengo (1942), el romance Lo mejor de nuestra vida (1946) y la epopeya religiosa Ben-Hur, y recibió otras nueve nominaciones por películas como La princesa que quería vivir (1953), protagonizada por Audrey Hepburn y Gregory Peck, y el western de 1958 Horizontes de grandeza.

Judith, una de las cinco hijas de Wyler fruto de su matrimonio con Margaret Tallichet, tuvo un pequeño papel en Lo mejor de nuestra vida y La princesa que quería vivir y apareció junto a Peck en una escena ambientada en la Fontana di Trevi de Roma.

Durante su trayectoria, Wyler dirigió a 14 actores que ganaron el Oscar, entre ellos Bette Davis (Jezabel , 1938), Olivia de Havilland (La heredera, 1949) y Barbra Streisand (Funny Girl: chica rara, 1968). Wyler, uno de los cineastas más versátiles de la historia de Hollywood, falleció en 1981 a los 79 años.

Judith, quien presidió la junta directiva del Festival de Cine Mudo de San Francisco, solía llevar los premios Oscar de su padre a las fiestas, donde los asistentes podían fotografiarse con ellos. A Judith y a Wylie, un exabogado, les sobreviven sus hijos.

Traducción de Olivia Gorsin