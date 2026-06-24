Christina Ricci arremete contra Jimmy Fallon por entrevistar a Conor McGregor: “¡Qué vergüenza!”

La actriz Christina Ricci, conocida por su trabajo en Yellowjackets, criticó a Jimmy Fallon por invitar al luchador irlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor a The Tonight Show.

McGregor participó la semana pasada en el programa para promocionar su regreso a la UFC con motivo del evento UFC 329.

El lunes, Ricci, de 46 años, compartió en sus historias de Instagram una publicación en la que se cuestionaba la decisión de Fallon de darle espacio al deportista tras el juicio por agresión sexual que enfrentó en 2024.

“Conor McGregor violó a una mujer con tal brutalidad que el paramédico que la atendió comentó la gravedad de sus hematomas”, señala parte del mensaje, publicado por el empresario Adam McRae.

“¿Por qué le dan una plataforma a este pedazo de basura humana en el programa de Jimmy Fallon? ¡Qué vergüenza, Jimmy!”, añade la publicación compartida por la actriz.

open image in gallery Christina Ricci compartió una publicación que criticaba a Jimmy Fallon por recibir a Conor McGregor en ‘The Tonight Show’, en referencia al juicio por agresión sexual que enfrentó el peleador en 2024 ( Getty )

open image in gallery Conor McGregor tiene previsto regresar a la UFC el 11 de julio en el UFC 329, donde enfrentará a Max Holloway ( Getty )

The Independent se puso en contacto con el representante de Conor McGregor para solicitar comentarios sobre la polémica.

El año pasado, el peleador de artes marciales mixtas perdió la apelación contra el veredicto de un jurado civil que falló a favor de una mujer que lo acusó de violación.

La demandante obtuvo una sentencia favorable en un tribunal civil por un incidente ocurrido en diciembre de 2018, cuando, según su denuncia, McGregor la violó y la agredió brutalmente en la suite de un hotel ubicado al sur de Dublín.

Durante el juicio, una paramédica que examinó a la mujer declaró que hacía mucho tiempo no veía lesiones y hematomas de tal gravedad en un paciente.

El jurado concluyó que McGregor, quien sostuvo que el encuentro sexual fue consensuado, era civilmente responsable de la agresión.

Como resultado, la mujer recibió una indemnización de 248.603 euros y el luchador fue condenado además a pagar unos 1,3 millones de euros en costas judiciales tras el proceso celebrado en noviembre de 2024.

McGregor continúa negando todas las acusaciones relacionadas con el caso.

El próximo 11 de julio, el irlandés se enfrentará a Max Holloway en el combate estelar del UFC 329, que se disputará en Las Vegas. Será su primera pelea en cinco años, después de la fractura de pierna que sufrió en 2021, y supondrá una revancha que llevaba 13 años gestándose.

Su regreso estaba previsto para 2024, pero una fractura en un dedo del pie lo obligó a retirarse del combate contra Michael Chandler apenas dos semanas antes del evento.

En octubre también se anunció que McGregor cumplía una suspensión retroactiva por varias infracciones relacionadas con controles antidopaje. La sanción se aplicó desde septiembre de 2024, por lo que quedó habilitado para volver a competir a partir de marzo de este año.

En su mejor momento, McGregor fue considerado uno de los peleadores más dominantes y espectaculares de la UFC. En 2017 hizo una pausa en las artes marciales mixtas para enfrentarse al boxeador Floyd Mayweather bajo las reglas del boxeo profesional, combate que perdió por nocaut técnico.

Regresó a la UFC en 2018, pero cayó por sumisión ante su histórico rival Khabib Nurmagomedov. Desde entonces, solo ha disputado tres combates.

Traducción de Leticia Zampedri