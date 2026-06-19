Amazon retira la película de Sam Altman tras anunciar una alianza estratégica con OpenAI

Amazon MGM dejará de colaborar con el cineasta italiano Luca Guadagnino en Artificial, su próxima película biográfica sobre Sam Altman.

La cinta, protagonizada por Andrew Garfield como el controvertido fundador de OpenAI, ya se encuentra en una etapa avanzada de producción y tenía previsto estrenarse a comienzos de 2027.

Sin embargo, ese calendario quedó en suspenso después de que Amazon retirara la película de su catálogo. La decisión se produjo meses después de que la compañía ampliara su acuerdo multianual con OpenAI para operar sistemas de inteligencia artificial en sus servicios de computación en la nube.

La alianza, anunciada en febrero, contempla una inversión de 50.000 millones de dólares en la empresa de IA y el desarrollo de modelos de inteligencia artificial personalizados.

“Sentimos un enorme respeto y admiración por Luca Guadagnino como cineasta galardonado, además de mantener una relación de larga data que esperamos seguir fortaleciendo”, declaró un portavoz de Amazon a Variety.

“Creemos que Artificial podría beneficiarse más si otro estudio se encargara de su estreno, y estamos trabajando codo a codo con el equipo de producción para encontrar una nueva distribuidora”, agregó.

The Independent contactó a Amazon para solicitar comentarios adicionales.

open image in gallery La próxima película de Luca Guadagnino, ‘Artificial’, será una biografía de Sam Altman, fundador de OpenAI ( Getty Images )

Artificial habría sido la tercera película de Luca Guadagnino para Amazon, después de Challengers (2024), el aclamado drama romántico ambientado en el mundo del tenis y protagonizado por Zendaya, y After the Hunt (2025), un thriller sobre un escándalo académico encabezado por Julia Roberts.

Según los reportes, la nueva producción se centra en el breve y turbulento período de 2023 en el que Sam Altman fue destituido de forma repentina como director ejecutivo de OpenAI y, pocos días después, reincorporado al cargo.

Junto a Andrew Garfield, quien interpreta a Altman, el elenco incluye a Monica Barbaro como la exdirectora de tecnología de OpenAI, Mira Murati, e Ike Barinholtz en el papel del fundador de SpaceX, Elon Musk.

El reparto también cuenta con Yura Borisov, Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, Cooper Koch, Billie Lourd, Zosia Mamet, Angus Imrie, Chris O'Dowd, Mark Rylance y Thaddea Graham, una de las revelaciones de Margo's Got Money Troubles.

Por ahora, no está claro qué motivó la salida de Amazon del proyecto. Sin embargo, según Variety, la decisión se conoció después de que la película obtuviera resultados positivos en sus primeras proyecciones de prueba.

open image in gallery ‘Artificial’ iba a ser la tercera película de Luca Guadagnino en colaboración con Amazon ( Getty )

Una persona que vio la película antes de su estreno aseguró a Variety que las versiones de Sam Altman y Elon Musk son, probablemente, los personajes que menos simpatía despertarán entre el público. El informe también señala que Amazon había revisado todas las versiones preliminares del guion antes de contratar a Guadagnino como director.

Altman y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, mantienen desde hace años una relación cercana y muy visible públicamente. De hecho, el director ejecutivo de OpenAI asistió a la boda de Bezos con Lauren Sánchez, celebrada en Venecia, Italia, en 2025.

Además, ambas compañías han reforzado su vínculo profesional en los últimos años. La relación se remonta a 2015, cuando Amazon se convirtió en uno de los primeros inversionistas de OpenAI. Una década después, en noviembre de 2025, firmaron su primer gran acuerdo, que permitió a OpenAI operar sus sistemas en centros de datos de Amazon en Estados Unidos.

Por ahora, Artificial sigue sin distribuidora. Sin embargo, según los reportes, varios estudios ya están evaluando la película con la intención de asumir su distribución.

Traducción de Leticia Zampedri