El tráiler de ‘La odisea’ provoca quejas por acentos “discordantes” y frases modernas
El nuevo clip ofrece una mirada más detallada a Anne Hathaway, Robert Pattinson y Tom Holland en la próxima película épica de Christopher Nolan
El nuevo tráiler de Universal Pictures para La Odisea está recibiendo una avalancha de críticas por los acentos poco apropiados de los actores y los diálogos modernos.
Dirigida por Christopher Nolan, esta épica película es una adaptación del poema épico de Homero, protagonizada por Matt Damon como el héroe griego Odiseo, Anne Hathaway como su esposa Penélope y Tom Holland como su hijo Telémaco. También cuenta con la participación de Robert Pattinson, Zendaya y Charlize Theron.
En el último avance publicado el martes, Odiseo le ruega a Calipso (Theron) que lo ayude a regresar a casa con su familia después de la guerra de Troya, que duró diez años. Mientras él estuvo luchando por su pueblo, Penélope atrajo a un grupo de pretendientes que compiten por su mano en matrimonio, entre ellos Antínoo (Pattinson).
—Quiero que me elijas— dice Antínoo, a lo que Penélope responde: —El rey de Ítaca va a regresar—. Antínoo discrepa: —No, no lo hará—.
En una escena posterior, Antínoo se enfrenta a Telémaco. “Estás añorando a un papá que ni siquiera conociste”, gruñe, “como un llorón miserable”.
Varios fans criticaron el acento estadounidense de los actores y el uso del término “papá”, elementos que, según ellos, no encajan con la ambientación de la antigua Grecia en La odisea.
“Los acentos estadounidenses resultan increíblemente discordantes para una película ambientada en esta época”, escribió una persona en Reddit, mientras que otra argumentó: “Deberían tener todos acento británico. De alguna manera, eso encaja mejor con la historia”.
“Simplemente no me parece bien”, dijo una tercera persona.
Uno de ellos señaló la frase de Pattinson que decía “papá”, calificándola de “totalmente fuera de lugar en una película de espadas y sandalias con tanta seriedad”.
“De acuerdo”, comentó otro. “Se sintió totalmente fuera de lugar. Lo mismo con ‘¡Vamos!’ de Matt Damon. Espero que los diálogos no sean demasiado contemporáneos y no saquen al espectador de la época”.
Otro sugirió que el diálogo moderno “tiene que ser intencional”.
“Para una obra tan importante como La odisea, uno pensaría que harían que la forma en que los personajes hablan entre sí sonara menos... moderna”, añadió alguien.
En X, otros compartieron una opinión similar. “Me sacó completamente de la historia. ¿Dónde están los acentos... dónde está la gramática de esa época?”, se lamentó uno, mientras que otro preguntó: “Papá... ¿papá?... en esa época... esperaba oír: ‘Mi padre vuelve a casa’. ¿Soy el único al que esto le resulta un poco incómodo?”.
Nolan anunció que adaptaría La odisea en diciembre de 2024, meses después de ganar su primer Oscar por su drama histórico Oppenheimer, protagonizado por Cillian Murphy.
Durante una reciente aparición en The Late Show with Stephen Colbert, el director reveló que conoció La odisea por primera vez durante una obra de teatro escolar cuando tenía “cuatro o cinco años”. Nolan reconoció que es “una historia que todos conocemos un poco”, pero aseguró a los fans que su adaptación les permitiría “acercarse a ella con una perspectiva totalmente nueva”.
La odisea se estrena en cines el 17 de julio.
Traducción de Olivia Gorsin
