Director de ‘James Bond’, Denis Villeneuve, ofrece una inusual actualización sobre el casting del nuevo 007

Denis Villeneuve ha hecho un comentario poco común sobre la búsqueda del próximo James Bond, prometiendo a los fans que está “acelerando” el proceso de selección del reparto.

El cineasta (59) tomará las riendas de la próxima película de la franquicia de espionaje, pero al parecer todavía está buscando al actor que interpretará el codiciado papel.

La especulación sobre quién podría suceder a Daniel Craig en el icónico papel está en su punto álgido, y los rumores sugieren que la lista de candidatos se ha reducido a tres aspirantes: Callum Turner, Jack Lowden y Josh O'Connor.

Sin embargo, la semana pasada también se informó que los actores Robert Pattinson y Nicholas Hoult, quienes han protagonizado éxitos de taquilla de DC Studios como Batman y Lex Luthor, respectivamente, hicieron la audición.

Cuando la revista GQ solicitó una actualización a Villeneuve en su edición de “Hombres del Año”, el director dijo ser muy consciente de la presión que supone hacerse cargo de una franquicia tan querida, bromeando con que llevaba “un blanco de francotirador” en el pecho.

“No podemos estropearlo. No tenemos otra opción”, dijo.

open image in gallery Denis Villeneuve ha dado nuevas noticias sobre la búsqueda del próximo James Bond ( Getty )

Villeneuve ha dedicado gran parte de la última década a trabajar en la aclamada trilogía de Duna, cuyo tercer título, Duna: Parte Tres, protagonizado por Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Pattinson y Javier Bardem, se estrenará a finales de este mes.

El mes pasado, dijo que necesitaba “un cohete muy potente” para alejarse del mundo de Duna; al final, resultó ser la franquicia de Bond.

“Pensé: ‘Quizás sea buena idea retomar este proyecto [Duna], no por nostalgia, no porque lo extrañe, sino todo lo contrario: estoy cansado de él. Quiero asegurarme de ser riguroso con el material. No me conformaré con menos’”, declaró Villeneuve a la revista Empire.

“Pensé: ‘Cuando termine, necesito un cohete muy potente que me saque de Arrakis’. Cuando me propusieron hacer la siguiente película de Bond, dije: ‘Vale, esto es lo que necesito’”, agregó.

En junio de 2025, Amazon MGM Studios anunció que Villeneuve dirigiría el próximo filme de Bond. En el anuncio oficial, recordó haber visto las películas del icónico espía con su padre, empezando por El satánico Dr. No, el largometraje de 1962 protagonizado por Sean Connery.

open image in gallery Una escena de la película de James Bond ‘Operación Trueno’, con Sean Connery, Claudine Auger y Adolfo Celi ( Getty )

“Soy un fanático acérrimo de Bond. Para mí, es un personaje sagrado”, dijo, y añadió: “Pretendo honrar la tradición y abrir el camino a muchas nuevas misiones en el futuro”.

Durante su aparición en la Gala de Arte y Cine del LACMA (Museo de Arte del Condado de Los Ángeles), Villeneuve fue homenajeado por su contribución al cine, y en su discurso hizo un chiste sobre su último proyecto.

“Para expresar mi gratitud, con la bendición de mis nuevos amigos de Amazon, les revelaré esta noche quién será el próximo James Bond”, bromeó, y continuó: “El nuevo James Bond es… y voy a parar aquí mismo porque [la productora de James Bond] Amy Pascal está a punto de sufrir un infarto. Muchas gracias”.

Durante su estancia en la alfombra roja del evento celebrado en Los Ángeles, California, EE. UU., también le preguntaron a Villeneuve sobre la nueva película de Bond, pero declinó pronunciarse al respecto y declaró a Variety : “No debería hacer comentarios ahora mismo porque cada palabra que diga será analizada minuciosamente”.

Añadió: “Simplemente diré que lo estoy pasando de maravilla”.

Por su parte, la productora de Bond, Amy Pascal, ha insistido anteriormente en que el nuevo 007 será presentado a los cinéfilos a finales de 2026. Según declaró a Deadline: “Diría que finales de año es una buena apuesta. Estamos siendo muy metódicos”.

Traducción de Sara Pignatiello