‘Ebenezer’: Johnny Depp protagoniza polémico regreso al cine comercial y las reacciones no se hacen esperar

Johnny Depp está preparando su regreso a Hollywood con Ebenezer: los fantasmas de Navidad, su primera película estadounidense desde la batalla legal de 2022 contra su exesposa Amber Heard, en la que el actor enfrentó acusaciones de violencia doméstica.

Depp interpreta a Ebenezer Scrooge en la nueva adaptación de la novela corta Cuento de Navidad de Charles Dickens que se estrena esta semana, dirigida por Ti West, cineasta de X (2022), y coprotagonizada por Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough, Tramell Tillman e Ian McKellen.

Ebenezer: los fantasmas de Navidad se estrenó para la prensa el lunes 9 de noviembre, y las primeras reacciones fueron mayoritariamente positivas hacia la película.

La película, que contó con un presupuesto de casi 40 millones de dólares, ha recibido una fuerte campaña de marketing por parte del estudio Paramount Pictures, y se considera el primer proyecto comercial de Depp desde la batalla legal que dañó su reputación.

open image in gallery Johnny Depp en el estreno en Londres de ‘Ebenezer: los fantasmas de Navidad’ ( Getty )

En 2019, Depp demandó a Heard, actriz conocida por su papel en la película de superhéroes Aquaman, por difamación, a raíz de un artículo de opinión que ella publicó en 2018 en el periódico The Washington Post sobre abuso doméstico. Depp ha sostenido que las acusaciones de maltrato son difamatorias y falsas.

Heard, quien estuvo casada con Depp entre 2015 y 2017, presentó una contrademanda alegando que el actor había orquestado una “campaña de desprestigio” en su contra y que su demanda constituía la continuación de un patrón de “abuso y acoso”.

El caso llegó a los tribunales en 2022. Un jurado falló a favor de Depp, otorgándole más de $10 millones en concepto de indemnización. Sin embargo, también determinó que el abogado de Depp había difamado a Heard y le concedió $2 millones por daños y perjuicios.

Tras las apelaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo en 2022, y los representantes de Depp declararon que el acuerdo incluía un pago de $1 millón por parte de Heard, que él debía donar a obras de caridad.

Varios años antes, en 2020, Depp perdió un caso por difamación contra la editorial del diario británico The Sun, y un juez dictaminó que la descripción que había hecho el periódico de él como un “maltratador de mujeres” era sustancialmente cierta.

En los últimos años, Depp, quien fuera uno de los actores más importantes de Hollywood gracias a su papel en la saga Piratas del Caribe, ha estado ausente de la industria cinematográfica estadounidense. Su mayor logro cinematográfico, hasta Ebenezer, fue el drama francés Jeanne du Barry, estrenado en 2023.

open image in gallery Johnny Depp interpretando a Ebenezer Scrooge durante una aparición en la Comic Con a principios de este año ( Getty )

Sin embargo, según se informa, se le está considerando para regresar a la franquicia de Piratas del Caribe en un nuevo reinicio. Muchos ven a Ebenezer como un indicador del atractivo público de Depp, ya que aún persiste la incertidumbre sobre la viabilidad comercial del actor tras el caso Depp contra Heard y las acusaciones de abuso que el mismo sacó a la luz.

Durante el estreno de Ebenezer en Londres, Reino Unido, un entrevistador de Associated Press le preguntó a Depp cómo se sentía al “volver” después de no haber hecho una película de Hollywood durante tanto tiempo.

“No sé, ¿cuál es la diferencia entre una película de Hollywood y una película francesa?¿O entre una película de Hollywood y una inglesa? La diferencia es esta: fue como unas vacaciones. Lo cual estuvo bien”, respondió Depp.

Varios de los compañeros de reparto de Depp en Ebenezer, entre ellos Tillman, Sam Claflin y Ellie Bamber, también asistieron al estreno, y Grint, antigua estrella de Harry Potter, posó para las fotos con el brazo alrededor de Depp.

Entre las demás celebridades que asistieron se encontraban Minnie Driver, el dúo musical Jedward y Ekin-Su Cülcüloğlu, famosa por su participación en el programa Love Island.

Las reacciones a la película han sido variadas; muchos elogian el manejo de los elementos de terror por parte de West y la actuación de Depp. Las críticas completas no se publicarán hasta finales de esta semana.

El crítico Phil Roberts describió a Depp como “magnético” en la película, que describió como “una audaz reinterpretación del clásico de Dickens, que ofrece una sincera obra de época impregnada de emoción y desesperación”.

Por su parte, el crítico de FilmSpeak, Tom Chatalbash, calificó a Ebenezer como “un deleite navideño tremendamente divertido y un excelente vehículo para el regreso de su protagonista”; mientras que Clarence Moye, del medio The Contending, escribió que la película era una “agradable sorpresa”.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas, y las más adversas describieron la película como “olvidable”.

“Esta versión no tiene nada de distintivo ni único”, escribió el crítico de cine Ren Vieira, y añadió: “El diseño de producción, la puesta en escena y el diseño de sonido son fantásticos, pero solo es Depp interpretando al excéntrico Scrooge, sin más que sus viejos trucos”.

Ebenezer: los fantasmas de Navidad se estrena en cines el 13 de noviembre.

Traducción de Sara Pignatiello