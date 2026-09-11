Pierce Brosnan habla del próximo James Bond y admite: “Mi esposa me dijo que no dijera nada”

Pierce Brosnan compartió su opinión sobre quién podría convertirse en el próximo James Bond y aseguró que hay “muchos candidatos excelentes” para asumir el codiciado papel.

El actor, de 73 años, interpretó al agente 007 en cuatro películas entre 1995 y 2002: GoldenEye, El mañana nunca muere, El mundo no basta y Otro día para morir.

Posteriormente, fue reemplazado por Daniel Craig, quien se despidió del personaje con Sin tiempo para morir en 2021. Ahora, con la búsqueda del próximo Bond en marcha, Brosnan dio su opinión sobre la competencia por el papel.

“Ahora soy solo un espectador más que espera conocer al próximo Bond y le desea lo mejor”, declaró a The Times.

“Hay muchos buenos candidatos, actores excelentes. Estoy al tanto y sigo el tema de cerca. Aunque también podrían sorprendernos y elegir a alguien que ninguno de nosotros conozca”.

El futuro de James Bond es una pregunta recurrente para Pierce Brosnan ( Getty )

Sin embargo, cuando le pidieron que mencionara a algún candidato en particular, Brosnan prefirió no dar nombres. “No elegiría a nadie. Mi esposa me dijo que no dijera nada y ya he dicho demasiado”, respondió. “Porque en cuanto digo algo, se publica por todas partes y me linchan”.

Otros famosos, en cambio, no han tenido tantos reparos en revelar quién les gustaría que fuera el próximo Bond o en mencionar a los actores que estarían llamando la atención de los productores.

Las declaraciones de Brosnan llegan apenas unas semanas después de que Richard Osman, copresentador de The Rest Is Entertainment, asegurara que Jack Lowden “está siendo considerado seriamente” para el papel.

“Creo que Jack Lowden sería un Bond increíble”, afirmó Osman en el podcast. “Tiene una energía muy parecida a la de Daniel Craig”.

Lowden, conocido principalmente por interpretar a River Cartwright en Slow Horses, también encabeza las apuestas para convertirse en el próximo 007, y Ladbrokes lo sitúa como favorito con una cuota de 4/6.

Se cree que Jack Lowden es uno de los candidatos para convertirse en el próximo James Bond ( Getty )

Callum Turner, estrella de Masters of the Air, ocupa el segundo lugar entre los favoritos de las casas de apuestas, con una cuota de 5/2, mientras que Jacob Elordi, protagonista de Cumbres borrascosas, figura con una cuota de 12/1.

Paul Mescal, estrella de Normal People y encargado de interpretar a Paul McCartney en las próximas películas sobre los Beatles dirigidas por Sam Mendes, tiene una cuota de 16/1 para convertirse en Bond. Theo James, conocido por The White Lotus, aparece con 20/1.

En declaraciones a The Independent el pasado mes de junio, la directora de casting Debbie McWilliams, quien participó en la elección de anteriores intérpretes de Bond como Timothy Dalton, Brosnan y Craig, afirmó que “es esencial que [Bond] siga siendo un completo enigma”.

Pierce Brosnan en ‘Otro día para morir’ ( United Artists )

“No quiero ver a [Elordi, Turner y compañía] como Bond porque ahora sabemos demasiado sobre ellos”, añadió. “Queremos saber lo menos posible sobre ellos a nivel personal, porque de eso se trata ser un espía”.

“No necesitamos saber dónde compra, quiénes son sus padres ni dónde vive... Tiene licencia para matar y tenemos que creer que es capaz de hacerlo. Si no lo crees, habrás perdido al público”.

Por su parte, Gary Oldman afirmó esta semana que los productores ya habrían decidido quién será el próximo James Bond y aseguró que “cruza los dedos” para que el elegido sea su compañero de reparto Jack Lowden.

El actor de Slow Horses, de 68 años, expresó su apoyo a Lowden durante una entrevista en el programa canadiense The Morning Show. Oldman aseguró que cree que el anuncio se producirá “pronto” y que los responsables de la franquicia ya “tomaron una decisión”.

Steven Knight, guionista de la próxima película de Bond, pareció reforzar las especulaciones al señalar que escribir el guion se había vuelto más fácil ahora que sabía quién interpretaría al agente 007.

Traducción de Leticia Zampedri