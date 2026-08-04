El productor de James Bond comparte novedades sobre el casting de 007: “Tiene que ser algo realmente diferente”

Según un productor, es probable que el nuevo James Bond se revele a finales de año.

Los fans del elegante espía de Ian Fleming pasaron años esperando a que la franquicia reemplazara a Daniel Craig, quien oficialmente retiró su esmoquin después de Sin tiempo para morir en 2021.

Desde entonces, no pararon de especular sobre quién se pondrá al volante del Aston Martin de 007, y se rumorea que nombres como Callum Turner, Jacob Elordi y Harris Dickinson están entre los candidatos.

Ahora, la productora de Bond, Amy Pascal, reveló que es probable que el equipo tenga un nombre para Bond a finales de 2026.

open image in gallery Callum Turner es actualmente el favorito para interpretar a Bond ( Getty )

Cuando se le preguntó por un cronograma para el anuncio del nuevo James Bond, Pascal le dijo a Deadline: “Diría que finales de año es una buena apuesta”.

“Estamos siendo muy, muy metódicos. Después de haber trabajado con Barbara Broccoli en el estudio, quiero decir que Daniel Craig es difícil de igualar”.

Añadió que MGM, la empresa propiedad de Amazon que el año pasado tomó el control creativo de la franquicia de manos del copropietario Broccoli, se está tomando el proceso muy en serio.

“Y tiene que ser algo realmente diferente, emocionante y novedoso”, dijo Pascal.

La próxima película de Bond será dirigida por Denis Villeneuve, director de Dune, y el guionista de Peaky Blinders, Steven Knight, estará a cargo de la escritura del guion.

Antes de que MGM anunciara al próximo Bond, varias personas vinculadas a la franquicia dieron su opinión sobre la próxima versión del personaje. El mes pasado, Trina Parks, protagonista de Los diamantes son eternos, dijo que espera que el próximo Bond sea monógamo y declaró a The Telegraph que desea que su protagonista femenina esté en “igualdad de condiciones”.

open image in gallery Jacob Elordi es otro de los favoritos para interpretar el papel de 007 ( AFP/Getty )

Mientras tanto, la directora de casting jubilada Debbie McWilliams declaró a The Independent en junio que no le impresiona ninguno de los principales candidatos. “No quiero ver a ninguno de ellos como Bond porque ya sabemos demasiado sobre ellos”, dijo. “Queremos saber lo menos posible sobre su vida personal, porque eso es lo que son los espías”.

Callum Turner, de 36 años, quien se casó con la estrella del pop Dua Lipa en junio, es actualmente el favorito de las casas de apuestas para reemplazar a Daniel Craig, seguido de cerca por Dickinson de Babygirl, Louis Partridge de La casa Guiness y Jacob Elordi de Euphoria.

El mes pasado, el nombre de Tom Francis surgió como posible candidato para interpretar a Bond, con una probabilidad de 10/3 para la estrella del West End. Se rumoreaba que el actor de teatro había hecho una audición para los productores a principios de este año.

Traducción de Olivia Gorsin