Callum Turner habla abiertamente sobre su boda con Dua Lipa: “El día más hermoso de mi vida”

Callum Turner, uno de los principales candidatos para interpretar a James Bond, habló sobre el día de su boda con la cantante Dua Lipa y lo describió como “el día más hermoso de mi [su] vida”.

El actor de 36 años, que protagonizará junto a Monica Barbaro la película One Night Only, se casó con Dua en mayo en el Ayuntamiento de Marylebone, y según se informa, los recién casados celebraron una segunda fiesta en Sicilia.

La sensación del pop Dua publicó desde entonces un carrusel de imágenes de la boda, junto con el pie de foto: “Sr. y Sra.”.

Ahora, en una entrevista con Esquire UK , Turner habló sobre el día especial de la pareja.

“Fue increíble, y fue… fue el día más hermoso de mi vida”, dijo. “Ayer fuimos al parque y todos los que pasaban nos decían: ‘¡Felicidades!’. Fue algo surrealista”.

En relación con la atención que recibieron las celebraciones de la boda, Turner dijo que le pareció “extraño” que “algo tan personal sucediera” y que “se hablara de ello públicamente y por mucha gente”.

Cuando se le preguntó si sus planes para el futuro incluían tener hijos, la estrella respondió: “Obviamente, sí, tengo 36 años. Me gustaría formar una familia y criar hijos”.

Los recién casados llevan juntos desde enero de 2024 ( Getty )

Turner también habló sobre su pasión compartida por viajar con Dua y añadió: “Ambos tenemos la misma idea en mente: ‘Corre, recorre el mundo, explora y descubre’. Y sí, nos encanta hacerlo juntos”.

Los recién casados están juntos desde enero de 2024, y Dua anunció su compromiso durante una entrevista con British Vogue en junio de 2025.

Conocida por éxitos como Training Season, One Kiss y Houdini, la cantante ganadora del premio Brit Award saltó a la fama en 2016 tras el lanzamiento de Be The One.

Su álbum homónimo se publicó al año siguiente, mientras que su lanzamiento de 2020, Future Nostalgia, alcanzó el número uno en las listas de álbumes del Reino Unido.

Mientras tanto, entre los trabajos de Turner como actor se incluyen sus papeles como Frank Churchill en Emma (2020), Theseus Scamander en Animales fantásticos : los secretos de Dumbledore (2022) y Shaun Emery en la serie de suspense de la BBC, The Capture.

También se rumorea que Turner es uno de los principales candidatos para interpretar a James Bond, y el actor declaró a The Hollywood Reporter: “Sé tanto como ustedes, de verdad, sé tanto como ustedes”.

Traducción de Olivia Gorsin