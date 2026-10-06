James Bond “nunca volverá a ser el mismo” bajo el mando de Amazon, afirma Léa Seydoux

Léa Seydoux desempeñó un papel fundamental en la era de James Bond protagonizada por Daniel Craig, pero la actriz no cree que la franquicia vaya a ser “la misma” bajo la propiedad de Amazon.

La actriz francesa, que interpretó a la Dra. Madeline Swann en 007: Spectre (2015) y Sin tiempo para morir (2021), teme que entregar las riendas de la longeva saga cinematográfica a propietarios estadounidenses perjudique su “espíritu británico”.

“Me encantó trabajar con Barbara Broccoli y su hermano Michael”, dijo Seydoux sobre los anteriores responsables, quienes vendieron los derechos a Amazon MGM en febrero de 2025 por una suma de mil millones de dólares.

open image in gallery Léa Seydoux interpretó a la doctora Madeline Swann en dos películas de Bond ( Eon Productions )

Cuando le preguntaron si consideraría retomar su papel de Madeline, le dijo a ELLE UK : “Fue una de las mejores experiencias, un verdadero placer. Y no sé, será diferente”.

Calificó al nuevo director, Denis Villeneuve, con quien trabajó en Dune: Parte 2, como una “excelente elección” para la próxima entrega, pero expresó dudas sobre el proyecto.

“Ya veremos. Tengo curiosidad por ver cómo lo reinventan”, dijo. “Pero para mí, nunca volverá a ser lo mismo, porque fue el padre de Barbara quien inició las películas de Bond. Ahora, no sé. Se volvieron estadounidenses. Espero que conserven el espíritu británico”.

A medida que la búsqueda del próximo James Bond llega a su fase final, los antiguos compañeros de reparto de Craig no están seguros de si participarán en la próxima película.

open image in gallery Daniel Craig protagonizó cinco películas de Bond entre 2006 y 2021 ( Danjaq LLC/MGM )

Rory Kinnear, quien interpretó al jefe de gabinete de M, Bill Tanner, desde Quantum of Solace (2008) hasta Sin tiempo para morir (2021), dijo recientemente que no había oído nada sobre la nueva película, pero está “seguro” de que se les podría pedir a algunos de los actores veteranos que regresen.

“Eso es lo emocionante: estoy seguro de que querrán mantener cierta continuidad, lo que significa para la gente”, dijo Kinnear a The Times. “Pero el enfoque será completamente diferente”.

El actor Jack Lowden, conocido por su papel en Caballos lentos, es actualmente el favorito para asumir el rol de 007 Bond, aunque otros aspirantes incluyen a Jack Barton (Heartstopper) y Callum Turner.

El mes pasado, Steven Knight, creador de Peaky Blinders y guionista de la próxima película, reveló que ya se había elegido al actor para el papel y dio a entender que había estado escribiendo con un actor en particular en mente.

open image in gallery Daniel Craig protagonizó cinco películas de Bond entre 2006 y 2021 ( Getty )

Cuando se le preguntó si había escrito la película para que encajara con el actor elegido o basándose en lo que ya sabía del personaje, declaró al programa Today de Radio 4: “Es un poco de ambas cosas. Sin duda, facilita un poco las cosas saber quién es esa persona, pero también hay que escribir al personaje, no al actor”.

Cuando se le preguntó cuándo exactamente supo quién iba a suceder a Craig en el cargo, Knight se mostró incómodo y añadió: “Les remito a mi respuesta anterior”.

Traducción de Olivia Gorsin