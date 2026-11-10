Johnny Depp aseguró que tiene una deuda de gratitud con sus seguidores por el apoyo que le han brindado a lo largo de los años, sobre todo durante su regreso a la vida pública.

El actor, de 63 años, protagoniza Ebenezer, la nueva adaptación del clásico de Charles Dickens Los fantasmas de Scrooge, dirigida por Ti West, en lo que supone un nuevo paso en su carrera ocho años después del inicio de su batalla legal por difamación contra su exesposa, Amber Heard.

En 2022, un jurado falló a favor de Depp en los tres cargos de difamación relacionados con un artículo de opinión publicado por Heard en The Washington Post en 2018. Sin embargo, también determinó que Depp era responsable de uno de los cargos incluidos en la contrademanda de la actriz. La expareja finalmente alcanzó un acuerdo en diciembre de ese mismo año.

open image in gallery ‘Ebenezer’ es la primera película de Depp producida por un gran estudio en casi una década ( Getty )

Durante el estreno de Ebenezer en Londres, celebrado el lunes por la noche, Depp fue consultado sobre el cariño que sigue recibiendo del público y reconoció que le resulta difícil expresar lo que siente. “No hay manera de explicar lo que significa para mí. Es algo muy profundo. Son personas que me han apoyado en las buenas y en las malas, y les debo mucho, muchísimo. Ellos son mis jefes”, afirmó.

Ebenezer marca su regreso a una producción distribuida por un importante estudio estadounidense desde Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, además de representar una nueva etapa en su carrera después del mediático enfrentamiento judicial con Heard.

Al hablar de su interpretación de Ebenezer Scrooge, Depp reconoció que considera insuperable la actuación de Alastair Sim en la adaptación cinematográfica de 1951, aunque aseguró que intentó aportar una perspectiva diferente al personaje. “Para mí, Alastair Sim interpretó al Ebenezer Scrooge perfecto en aquella película de hace tantísimos años. Sé que no se puede mejorar, pero sí es posible encontrar una manera distinta de abordar al personaje. Eso es precisamente lo que intenté hacer”, explicó.

Por otra parte, durante una proyección celebrada en Nueva York a principios de este mes, el actor bromeó sobre la posibilidad de volver a trabajar con Orlando Bloom en una nueva entrega de Piratas del Caribe, aunque señaló que ambos tendrían dificultades para dejarse crecer la barba.

“Creo que deberíamos organizar un concurso para ver quién consigue dejarse crecer la barba más rápido”, comentó a la revista People. “Porque me parece que ninguno de los dos puede. Yo, desde luego, no puedo. Quizá él sí, no lo sé”.

Depp había afirmado que Disney lo apartó de la franquicia, en la que interpretó al capitán Jack Sparrow, y llegó a asegurar que nunca regresaría. Sin embargo, recientemente dejó abierta la posibilidad de retomar el personaje, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

En declaraciones a Entertainment Tonight, explicó que consideraría volver “si todo está como debería estar en cuanto a la manera en que van a cerrar la historia de Piratas del Caribe”. También señaló que su principal interés sería ofrecer una despedida adecuada a los personajes: “Para ser sincero, lo único que quiero es darles la mejor despedida posible”.

El actor también aseguró que estaría dispuesto a participar en una sexta película de la saga, o en cualquier otro proyecto relacionado, si cuenta con la participación del productor Jerry Bruckheimer, de 83 años, con quien mantiene una estrecha amistad.

open image in gallery Johnny Depp en ‘Ebenezer’ ( Getty )

“Mañana mismo trabajaría con Bruckheimer en lo que fuera. No importa de qué se trate. Si es Jerry, confío en él. Tenemos una amistad muy profunda”, afirmó.

En agosto, Bruckheimer confirmó que mantenía conversaciones con Depp sobre una posible sexta entrega de Piratas del Caribe y reveló que Ted Elliott, guionista vinculado desde hace años a la franquicia, participa en el desarrollo del libreto.

“Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guion y esperamos poder llevar el proyecto adelante”, declaró el productor a Deadline durante el evento D23.

Por su parte, Orlando Bloom, de 49 años, quien interpretó a Will Turner en la trilogía original, también habló sobre la posibilidad de reencontrarse con Depp en una nueva entrega de la saga. “Me mantengo en contacto con él de vez en cuando, porque es increíble”, declaró a Entertainment Weekly. Además, recordó con entusiasmo su participación en la franquicia y el impacto cultural que tuvo, aunque admitió que desconoce cómo o cuándo podría concretarse otra película.

Traducción de Leticia Zampedri