Florence Pugh revela sus tres reglas para “protegerse” en un plató de rodaje

Florence Pugh ha expuesto sus tres reglas para “protegerse” en un plató de rodaje.

La estrella nominada al Oscar (30), que ha protagonizado películas como Mujercitas y Duna: Parte Dos, ha trabajado en algunos de los sets de cine más grandes y caros del mundo, y ha aprendido varias lecciones por el camino.

En una nueva entrevista con la revista Elle, Pugh habló sobre cómo está mejorando cada vez más a la hora de protegerse y no tolerar comportamientos inapropiados durante el rodaje de una película.

Según ella, su filosofía se resume en tres reglas para sí misma y para los profesionales con los que trabaja: “Llegar a tiempo, no ser grosero y no ser misógino”.

“Cada vez que trabajo en una película, me siento más segura en mi capacidad de protegerme y liderar la atmósfera de un rodaje, y simplemente ya no tolero tonterías”, declaró a la publicación.

“No lo voy a hacer. No voy a tolerar comportamientos estúpidos. No voy a tolerar actitudes estúpidas. No voy a permitir que la gente sea grosera con el equipo de filmación”, continuó.

Pugh añadió: “Con el tiempo, una se vuelve más audaz, más madura y más segura de sí misma, y quiere rodearse de la gente adecuada y trabajar con ella”.

Al hablar de la importancia de mantener un ambiente armonioso con el elenco y el equipo, comentó que “en el momento en que alguien crea un ambiente incómodo, todos lo notan”.

Florence Pugh: “No quiero lidiar con situaciones complicadas” ( Getty )

“No quiero lidiar con situaciones complicadas”, dijo.

Pugh ha sido una firme defensora de la lucha contra la misoginia tanto dentro como fuera de la industria cinematográfica. En septiembre, la actriz reiteró su acusación a Instagram de censurar su mensaje en el que condenaba públicamente a “los 7 de Cornell”, nombre con el que se conoce en Internet a los siete estudiantes varones acusados de drogar y violar en grupo a su compañera de clase en la Universidad de Cornell en 2024.

En la entrevista con Elle, Pugh habló sobre la publicación y dijo: “Nadie me censura. Ni lo intenten. Eso solo va a echar más leña al fuego”.

La intérprete ya había declarado anteriormente que sentía la necesidad de hablar sobre el caso en nombre de “todas las mujeres”, y agregó que el miedo a la violación “[vivía] en [sus] cuerpos”.

“Cuando salen a la luz historias como esta y no reciben la atención que uno espera, me da miedo, me genera ansiedad, me llena de rabia. Tengo la suerte de poder dedicarme a lo que hago y de tener una plataforma, y quería usarla para hablar de eso”, explicó.

Rape Crisis ofrece apoyo a las personas afectadas por violación y abuso sexual. Puedes llamar al 0808 802 9999 en Inglaterra y Gales, al 0808 801 0302 en Escocia y al 0800 0246 991 en Irlanda del Norte, o visitar su sitio web en www.rapecrisis.org.uk. Si te encuentras en Estados Unidos, puede llamar a Rainn al 800-656-HOPE (4673).

Traducción de Sara Pignatiello