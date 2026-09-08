Steven Knight, el guionista de la nueva película de James Bond, reveló que ya se eligió al próximo 00 e insinuó que estuvo escribiendo mientras pensaba en el actor.

El creador de Peaky Blinders, Knight, está escribiendo actualmente la 26.ª película de Bond, que reiniciará la franquicia con un nuevo actor en el papel principal, y sugirió que su trabajo se simplificó un poco recientemente cuando descubrió a quién habían elegido los productores para el papel más codiciado del cine.

Días después de que Gary Oldman afirmó que los productores ya habían decidido quién interpretaría al espía británico, Knight apareció en el programa Today de Radio 4, donde le preguntaron si había escrito la película pensando en el actor elegido o basándose en lo que ya sabía sobre el personaje.

open image in gallery Steven Knight afirma que estuvo escribiendo una nueva película de Bond pensando en el sustituto de Daniel Craig ( Getty Images )

“Es un poco de ambas cosas”, respondió en la entrevista del martes (8 de septiembre). “Es cierto que facilita un poco las cosas saber quién es esa persona, pero también hay que escribir el personaje, no al actor”.

Cuando se le preguntó cuándo exactamente supo quién iba a suceder a Daniel Craig en el papel, Knight se mostró incómodo y añadió: “Les remito a mi respuesta anterior”.

A principios de esta semana, Oldman mostró su apoyo a Jack Lowden, su compañero de reparto en Caballos lentos, quien en las últimas semanas se convirtió en el favorito de las casas de apuestas para interpretar el papel. Otros posibles candidatos son la estrella emergente Jack Barton (Heartstopper), Callum Turner (One Night Only), Jacob Elordi (Cumbres borrascosas) y Harris Dickinson (Babygirl: Deseo prohibido).

La decisión la toman Amy Pascal y David Heyman, así como Denis Villeneuve, director de Duna, quien dirigirá la película.

open image in gallery Jack Lowden es el favorito para interpretar a Bond ( Getty )

Knight afirmó que está “tratando de ignorar” el frenético interés que despertó el proyecto, que será la primera película de Bond desde que la veterana productora Barbara Broccoli cedió las riendas de Aston Martin a Amazon.

“Lo único que puedo decir es que siento que estoy cumpliendo con mi deber para con el rey y la patria; si eres un escritor británico, tienes que hacerlo”.

Continuó: “Lo que pasa con Bond es que es un universo y una franquicia en sí mismos. Obviamente, hay que hacerla evolucionar, pero me encanta cómo está ahora. Me encanta que sea británica y que no sea de DC ni de Marvel”.

Knight afirmó que siente una responsabilidad hacia el material original del autor Ian Fleming.

La última película de Bond que se produjo fue Sin tiempo para morir, de 2021, que supuso la quinta y última aparición de Craig como el espía. No se espera que el rodaje de la nueva película comience hasta que Villeneuve estrene Duna: parte 3 en diciembre.

En declaraciones a The Independent el pasado mes de junio, la directora de casting Debbie McWilliams, que ayudó a seleccionar a actores que interpretaron a Bond en el pasado, como Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig, dijo que “es absolutamente esencial que [Bond] conserve un enigma total”.

“No quiero ver a [Elordi, Turner y compañía] como Bond porque ya sabemos demasiado sobre ellos”, añadió. “Queremos saber lo menos posible sobre su vida personal, porque eso es lo que son los espías. No necesitamos saber dónde compra, quiénes son sus padres ni dónde vive… Tiene licencia para matar, y tenemos que creer que puede hacerlo. Si no, entonces pierden a la audiencia”.

La semana pasada, Rory Kinnear, quien interpretó al personaje secundario de Bill Tanner en la era de Craig en las películas de Bond, habló sobre la posibilidad de regresar como 007 para el reinicio. El actor, que participó en cuatro películas de Bond, dijo que esperaba que la nueva entrega mantuviera cierto grado de “continuidad” con la etapa de Craig.

“Eso es lo emocionante”, declaró a The Times. “Estoy seguro de que querrán mantener cierta continuidad, lo que significa para la gente. Pero el enfoque será completamente diferente”.

Traducción de Olivia Gorsin