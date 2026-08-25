Al parecer, Jack Lowden no es el único en su casa interesado en conseguir un papel en la próxima película de James Bond.

Saoirse Ronan, actriz irlandesa nominada al Óscar y esposa de Lowden, reveló que le gustaría formar parte de la próxima entrega de 007, aunque con un objetivo muy distinto: interpretar a la nueva villana del icónico espía británico.

Sus declaraciones llegan mientras Lowden gana fuerza como uno de los posibles sucesores de Daniel Craig en el papel de James Bond. El protagonista de Caballos lentos escaló rápidamente entre los favoritos de las casas de apuestas y, a principios de agosto, Richard Osman aseguró que fuentes cercanas le habían indicado que el actor estaba siendo considerado para el personaje, mientras la selección entra en sus etapas finales.

open image in gallery Saoirse Ronan y Jack Lowden ( PA Wire )

En una entrevista con la revista Empire, Ronan explicó que le gustaría explorar un lado más oscuro en sus próximos trabajos y considera que interpretar a una villana de James Bond sería la oportunidad ideal.

“Dije que quería ser una villana de Bond y lo digo muy en serio”, afirmó. “Creo que sería muy interesante tener una villana joven”.

“Sobre todo para las chicas y las mujeres, creo que hay algo interesante, desde el punto de vista dramático, en ver a alguien capaz de canalizar toda esa rabia contenida. Por eso me encantaría interpretar más personajes de ese tipo”, agregó.

Si Ronan fuera elegida como la próxima villana y Lowden consiguiera el papel de 007, ambos se convertirían en la primera pareja casada en actuar junta en una película de James Bond.

Además, no sería la primera vez que compartirían un proyecto. Los actores se conocieron durante el rodaje del drama histórico Las dos reinas, estrenado en 2018, donde Ronan interpretó a María Estuardo y Lowden a Lord Darnley, su segundo esposo.

Según reportes, la pareja se casó en Edimburgo en julio de 2024 y recibió a su primer hijo al año siguiente.

open image in gallery Lowden es uno de los principales candidatos para convertirse en el próximo James Bond ( AFP/Getty )

Lowden sería uno de los actores que la directora de casting Nina Gold tiene en la mira desde que comenzó la búsqueda del próximo James Bond, en mayo. Ambos ya trabajaron juntos en Caballos lentos, la aclamada serie de Apple TV+ en la que Gold lo eligió para interpretar a River Cartwright y que se prepara para estrenar su sexta temporada.

Sin embargo, Lowden no sería el único candidato. Según reportes, también estarían en consideración Jacob Elordi, de Euphoria; Callum Turner, de The Capture; y Harris Dickinson, de Babygirl, para asumir el papel del célebre agente 007.

La expectativa sobre quién será el próximo Bond se mantiene desde 2021, cuando Daniel Craig se despidió del personaje tras Sin tiempo para morir. No obstante, la productora Amy Pascal adelantó a principios de agosto que podría haber novedades antes de que termine el año.

“Estamos siendo muy, muy metódicos”, explicó Pascal sobre el proceso de selección. Además, destacó el desafío que supone encontrar al sucesor de Craig: “Después de haber trabajado con Barbara Broccoli en el estudio, puedo decir que Daniel Craig dejó el listón muy alto”.

Mientras continúa la búsqueda, algunos nombres ya comenzaron a descartarse. Theo James, por ejemplo, se apartó recientemente de la carrera por el papel al considerar que es “demasiado mayor” para interpretar al personaje.

Traducción de Leticia Zampedri