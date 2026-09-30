Macklemore ha declarado que las entradas para su gira Free Palestine (Palestina libre), anunciada tras la polémica surgida con los conciertos de Ed Sheeran, se agotaron inmediatamente.

El rapero estadounidense anunció la semana pasada que contaría con la participación de otros músicos, cuyos nombres se anunciarán más adelante, en tres conciertos que se celebrarían en octubre en el 3Arena de Dublín, el Accor Arena de París y el Wembley Arena de Londres. Todos los beneficios de los conciertos se destinarán a organizaciones que apoyan a los palestinos.

“Estoy realmente impresionado”, dijo Macklemore en un comunicado anunciando que la gira había agotado las entradas. Continuó: “Organizamos estos conciertos rápidamente y en comunidad, convencidos de que los músicos pueden mostrar su solidaridad con Palestina, usar el escenario para recaudar fondos y demostrar cómo puede ser la acción colectiva”.

“Cuando quienes ostentan el poder intentan silenciar nuestros clamores de liberación, el arte siempre será una forma de resistencia. Dublín, París y Londres, gracias por su apoyo. La respuesta a estos conciertos es un recordatorio más de cuántas personas en todo el mundo se unen por una Palestina libre”, añadió.

A principios de este mes, Macklemore anunció que había sido excluido de las fechas estadounidenses de la gira Loop de Sheeran debido a sus comentarios a favor de Palestina sobre el escenario. Afirmó que Robert Kraft, director ejecutivo de Kraft Group, propietario del estadio Gillette, en Massachusetts, EE. UU., había llamado personalmente a Sheeran para comunicarle que no se le permitiría actuar en dicho recinto.

open image in gallery Macklemore ha afirmado que las entradas para su gira Free Palestine, anunciada tras la polémica suscitada por el concierto de Ed Sheeran, se han agotado de inmediato ( Getty )

open image in gallery El 19 de septiembre, Ed Sheeran dijo que lo sentía “muchísimo” por haber decepcionado a sus fans en el escenario por primera vez tras la polémica con Macklemore ( Reuters )

Sheeran recibió duras críticas de fans y comentaristas por responder, inicialmente, que no se involucraría en un debate público sobre la guerra de Gaza y que la decisión de retirar a Macklemore había sido del promotor. La polémica continuó cuando los demás teloneros de Sheeran se retiraron, mientras que manifestantes se congregaron a las afueras de su primer concierto sin Macklemore la semana pasada.

Mientras que Macklemore respondió a la situación anunciando su propia gira benéfica, parece que los fans que cambiaron de opinión sobre ver a Sheeran están teniendo dificultades para revender sus entradas, y los precios de reventa están cayendo en picado en varias plataformas. Al momento de escribir este artículo, una sola entrada para el concierto de Sheeran del 3 de octubre en Atlanta se vende por 19,49 dólares (tarifas incluidas) en Ticketmaster. Hay cientos de entradas disponibles.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Sheeran y Macklemore para obtener comentarios al respecto.

Incluso antes de la polémica, muchas de las fechas de la gira Loop de Sheeran no habían logrado agotar las entradas, y aún quedaban cientos de boletos disponibles para algunos de los grandes conciertos en estadios.

Según Ticketdata, un sitio web que monitorea los cambios en los precios de las entradas de reventa, los precios de reventa para los próximos conciertos de Sheeran han caído drásticamente, y algunos incluso están por debajo de su precio original.

open image in gallery El 19 de septiembre, manifestantes propalestinos se concentraron cerca del recinto donde actuaba Ed Sheeran ( Reuters )

Sheeran abordó las repercusiones del incidente en el escenario durante un concierto en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, y dijo que lamentaba mucho haber decepcionado a sus fans.

A continuación, aclaró su postura sobre el conflicto israelí-palestino, diciendo: “Lo ocurrido en Israel y en el festival de música (Supernova Sukkot Gathering) del 7 de octubre fue espantoso y agravó siglos de sufrimiento judío. Pero lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado”.

Macklemore declaró al anunciar su gira Free Palestine: “Si algo nos han demostrado estas últimas semanas, es que algo ha cambiado en los últimos tres años. Ha habido un despertar colectivo en torno a la liberación palestina, así como el poder de los multimillonarios que intentan censurar ese clamor y lo que esperamos de los artistas en la actualidad”.

El rapero de ‘Thrift Shop’ continuó: “Lo que me pasó va más allá de un artista o un escenario. Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces se permiten en el escenario y cuáles son demasiado peligrosas para escuchar, todos deberían prestar atención”.

Traducción de Sara Pignatiello