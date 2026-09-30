Cuando se estrenó el tráiler de Digger, la nueva película de Tom Cruise dirigida por Alejandro González Iñárritu, director de Birdman, algo no terminaba de encajar.

El avance prometía una farsa absurda centrada en un magnate megalómano cuya sed de poder provoca una catástrofe global que intenta contener. Pero circulaban rumores de que había algo más sobre la película que se ocultaba al público. Resulta que era cierto, y hay un giro argumental que determinará el éxito o el fracaso de la película para muchos.

El propio Iñárritu pidió a los críticos y medios que vieron la película antes de su estreno, incluido The Independent, que guardaran silencio sobre las sorpresas del filme, y eso es exactamente lo que hemos hecho en nuestra primera reacción a la película.

open image in gallery En ‘Digger’ verás a Tom Cruise como nunca lo has visto antes ( Warner Bros Pictures )

Efectivamente, la película —que parece buscar el desagrado del público durante gran parte de su metraje— ha dividido a la crítica y parece haber recibido la respuesta más polarizada de todas las películas de Cruise hasta la fecha. Esto es claramente intencional. Iñárritu, quien concibió la historia junto a Sabina Berman y Jez Butterworth, buscaba algo bastante diferente, algo que hay que ver para formarse una opinión propia sobre el resultado.

La película recuerda a Vice, de Adam McKay —una biografía sobre Dick Cheney que juega con los clichés, protagonizada por Christian Bale— y a Guasón 2: Folie à Deux, la secuela de Guasón de Todd Phillips, que fue duramente criticada y se atrevió a probar algo diferente a lo esperado. Sin embargo, cabe destacar que Digger no es un musical, como muchos predijeron.

Cruise (64) espera su cuarta nominación al Oscar como actor por Digger, tras Nacido el 4 de julio (1989), Jerry Maguire, seducción y desafío (1996) y Magnolia (1999). A juzgar por su entrega total en Digger, es muy probable que la consiga.

Otros actores que impresionan en la película son John Goodman, que está en plena forma, así como Riz Ahmed y Michael Stuhlbarg, que interpretan a los ingenuos asesores de Digger que se ven envueltos en la inminente catástrofe.

open image in gallery Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en el estreno mundial de ‘Digger’ en Londres, Reino Unido ( Getty Images for Warner Bros. )

Pero no parece que Iñárritu vaya a añadir un tercer Oscar a mejor director a su estantería, tras haber ganado dos premios consecutivos en 2015 y 2016 por Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia) y Revenant: el renacido; Digger, que cuenta con un impresionante diseño de producción, tiene más posibilidades en las categorías técnicas.

Digger se estrena en México el 1° de octubre, y en España el 2 de octubre.

Traducción de Sara Pignatiello