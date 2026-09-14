Macklemore se pronunció después de quedar fuera de las fechas restantes de la gira estadounidense de Ed Sheeran, una decisión que llegó después de que el rapero expresara su apoyo a los palestinos de Gaza y Cisjordania durante su presentación como telonero del cantante en Nueva Jersey a principios de este mes.

En un comunicado publicado en Instagram, Macklemore, cuyo nombre real es Benjamin Haggerty, aseguró que Sheeran le contó que Robert Kraft se había comunicado personalmente con él para informarle que el rapero no podría presentarse en el Gillette Stadium de Massachusetts.

Kraft es presidente y director ejecutivo de The Kraft Group, propietario del estadio y de los New England Patriots.

Macklemore añadió: “Ed también me dijo que Kraft había reunido a algunos de los otros propietarios de estadios y que, entre todos, le dieron un ultimátum: ‘Si Macklemore sigue en la gira, no permitiremos que se presente en nuestros recintos’”.

open image in gallery El rapero de ‘Thrift Shop’ era el artista encargado de abrir los conciertos de Ed Sheeran durante la etapa estadounidense de su gira

El rapero aclaró que no culpaba a Sheeran por haberlo apartado de la gira y reconoció que el cantante de “Shape of You” se encontraba en una “situación muy complicada”.

“Me dijo que las palabras ‘Palestina Libre’ y la imagen de la bandera palestina habían resultado hirientes para muchas de las personas con las que había hablado”, relató Macklemore. “Le respondí que, si esas palabras resultaban más ofensivas que la muerte de decenas de miles de niños palestinos a manos de Israel, entonces existía una diferencia fundamental entre la postura de esas personas y la mía. Pero él no pudo apartarse de su posición pública de ‘No tomo partido’. Y entiendo por qué hay personas que prefieren no hacerlo”.

El intérprete de “Thrift Shop” aseguró que sus posturas públicas le han costado “dinero, contratos publicitarios, patrocinios, festivales, conciertos privados, relaciones y acceso”.

Por su parte, Messina Touring Group, promotora de las fechas estadounidenses del Loop Tour de Sheeran, explicó en un comunicado que los responsables de los estadios donde se realizarán los próximos conciertos les habían informado que “no permitirán que se celebre un espectáculo con Macklemore en el cartel”.

“Esto provocaría la cancelación de la gira y afectaría a cientos de miles de fans”, señaló un portavoz a Rolling Stone. “Tras conversar con las partes involucradas, se decidió que Macklemore no actuará en las fechas restantes de la gira”.

The Independent se puso en contacto con representantes de Sheeran y Macklemore para solicitar comentarios.

Macklemore tenía previsto actuar como telonero de Sheeran en ocho de los diez conciertos que quedaban de la gira por Estados Unidos, cuyo próximo espectáculo está previsto para el viernes en Filadelfia.

El rapero ha expresado en reiteradas ocasiones su apoyo a la causa palestina. En 2023, firmó la carta de Artists4Ceasefire, que reclamaba un alto el fuego y el fin del bloqueo israelí de la Franja de Gaza.

Más recientemente, durante los conciertos de Sheeran en el MetLife Stadium los días 4 y 5 de septiembre, Macklemore abrió su presentación con “Hind’s Hall”, la canción de protesta que lanzó en 2024 y en la que condena la campaña militar de Israel en Gaza.

open image in gallery El promotor de la gira de Ed Sheeran afirmó que los recintos no permitirían que Macklemore se presentara ( Getty )

Durante el concierto del viernes, Macklemore dijo al público: “Una de las principales razones por las que quise participar en esta gira fue poder subir a escenarios como este y decir dos palabras que son muy importantes para mí: Palestina libre”.

“Dije: ‘¡Palestina libre!’. Quiero que esas palabras se escuchen alto y claro, para que la gente, desde Gaza hasta la Cisjordania ocupada, sepa que no nos hemos olvidado de ellos”.

El rapero añadió que “todo ser humano que habita este planeta” merece ver crecer a sus hijos. “Que conozcan la seguridad y la paz antes que el sonido de la violencia; que conozcan las risas en un parque infantil antes que el ruido de los aviones y las bombas; que los padres puedan despedirse de sus hijos por la mañana sin preguntarse si será la última vez que les den un beso”.

Tras sus declaraciones, el Consejo Israelí-Estadounidense lanzó una petición para que Sheeran y su equipo apartaran a Macklemore de la gira. La organización acusó al rapero de utilizar una plataforma de conciertos internacionales para “promover” una agenda política sesgada y añadió: “Este era un concierto de Ed Sheeran, no un mitin político, una protesta ni un acto de activismo”.

Por su parte, la cantante judía Pink compartió la semana pasada en Instagram un mensaje en el que criticaba los comentarios de Macklemore y más tarde publicó un texto más extenso sobre el tema. En él, reiteró la postura que había expresado en 2023 de que los palestinos “merecen” un futuro que honre su humanidad y sus aspiraciones, pero cuestionó que Macklemore mostrara imágenes violentas de una guerra en las pantallas y dijera a “todos” los judíos presentes en el estadio que aquello no tenía que ver con ellos.

“No tienes derecho a decidir eso por nosotros”, añadió. “Por eso decidí compartir el mensaje”.

Traducción de Leticia Zampedri