Slipknot anuncia una nueva gira mundial y sorprende al elegir a Marilyn Manson como invitado especial

Slipknot reveló sus planes para una gira por estadios en 2027, en la que contará con artistas invitados como Marilyn Manson y Bring Me The Horizon.

Desde su formación en 1995, la banda estadounidense de heavy metal publicó siete álbumes de estudio y vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo.

El próximo año, el grupo llevará su gira ‘sic(est) Stadium Tour’ por Estados Unidos y Sudamérica. El recorrido comenzará el 3 de julio con un concierto en el estadio de Wembley, en Londres, la única fecha prevista en el Reino Unido y Europa.

En ese espectáculo, Slipknot estará acompañado por Marilyn Manson, la banda estadounidense de deathcore Lorna Shore y el grupo de metalcore Hatebreed.

Después, la gira continuará por Estados Unidos y Canadá, con presentaciones en ciudades como Washington D. C., Nueva York, Montreal, Toronto, Chicago, Boston, Houston y San Francisco, antes de llegar a Sudamérica para cinco conciertos en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Los responsables de la gira la promocionan como “la mejor experiencia de Slipknot hasta la fecha” y anticipan “un escenario totalmente nuevo, una puesta en escena renovada y una lista de canciones que abarcará toda su trayectoria”.

A lo largo de las distintas fechas también participarán como invitados Bring Me The Horizon, Acid Bath, Lamb of God, Motionless In White, Kublai Khan TX, Polyphia, Loathe y Vended.

El nombre de la gira hace referencia a ‘(sic)’, la primera canción completa del exitoso álbum homónimo que Slipknot lanzó en 1999.

( AFP/Getty )

Tras anunciar la gira, Slipknot también invitó a sus fans a reunirse el lunes en el estadio de Wembley.

El evento, programado entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m., les permitirá comprar entradas para los conciertos antes del inicio de la preventa y la venta general. Una iniciativa similar se llevará a cabo en Los Ángeles.

Además, habrá una tienda temporal con productos exclusivos y de edición limitada, y las primeras 500 personas que compren entradas recibirán un póster gratuito con ilustraciones especiales.

Al caer la noche, los seguidores también podrán reunirse alrededor de una estructura de nueve metros de altura que representa el emblemático símbolo tribal de Slipknot con la letra S, que será encendida en llamas.

A principios de septiembre, Slipknot lanzó el sencillo ‘Arsenal’, su primera canción nueva en más de tres años. El tema también marcó la primera grabación del grupo desde las salidas del DJ Sid Wilson, en agosto, y del teclista y encargado de samples Craig Jones, en 2023.

La formación actual está integrada por Shawn Crahan, Mick Thomson, Corey Taylor, Jim Root, Alessandro Venturella, Michael Pfaff y Eloy Casagrande.

Desde su formación hace más de 30 años, Slipknot recibió 11 nominaciones a los premios Grammy y obtuvo uno de estos galardones. Su álbum más reciente, The End, So Far, salió en 2022.

La preventa de entradas para la gira comenzará a las 5:00 a. m. (hora del Este) del martes 29 de septiembre, mientras que la venta general se abrirá a la misma hora el viernes 2 de octubre.

Traducción de Leticia Zampedri