Eurovisión 2026: este es el orden de actuación de la segunda semifinal

El Festival de Eurovisión comenzó en Viena, Austria, esta semana y hoy (jueves 14 de mayo) se lleva a cabo la segunda semifinal.

En total, 35 países participan este año. Sin embargo, el país anfitrión, Austria, y cuatro integrantes del denominado “Big Five” —Reino Unido, Italia, Francia y Alemania— ya tienen asegurado un puesto en la final.

España, que habitualmente también forma parte del “Big Five” debido a la importante contribución financiera de su cadena pública a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), decidió retirarse de la edición de este año en protesta por la participación de Israel.

Además, las cadenas de televisión de Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia también optaron por abandonar el certamen por la misma razón: la decisión de la UER de permitir la presencia de Israel en el concurso.

Tras la celebración de la primera semifinal el martes (12 de mayo), otros 15 países, entre ellos Noruega, Australia, Armenia y Dinamarca, competirán por las plazas restantes para la gran final del sábado.

Los aficionados también podrán disfrutar de las actuaciones de Look Mum No Computer, del Reino Unido, junto con los concursantes que representan a Francia y al país anfitrión, Austria.

open image in gallery El escenario de Eurovisión en el Wiener Stadthalle de Viena, Austria ( Reuters )

La 70.ª edición del Festival de Eurovisión se celebra en el Wiener Stadthalle, ubicado en el distrito 15 de Viena, Rudolfsheim-Fünfhaus.

A continuación, el orden de actuación de la segunda semifinal. La gran final de Eurovisión 2026 tendrá lugar el sábado 16 de mayo.

open image in gallery La propuesta del Reino Unido, Look Mum No Computer, durante los ensayos en Viena ( BBC )

Segunda semifinal: jueves 14 de mayo

Bulgaria: DARA — ‘Bangaranga’ Azerbaiyán: JIVA — ‘Just Go’ Rumania: Alexandra Căpitănescu — ‘Choke Me’ Luxemburgo: Eva Marija —‘Mother Nature’ Chequia: Daniel Zizka — ‘CROSSROADS’

Francia: Monroe — ‘Regarde!’

Armenia: SIMÓN — ‘Paloma Rumba’ Suiza: Veronica Fusaro — ‘Alice’ Chipre: Antigoni — ‘JALLA’

Austria: COSMÓ — ‘Tanzschein’

Letonia: Atvara — ‘Ēnā’ Dinamarca: Søren Torpegaard Lund — ‘Før Vi Går Hjem’ Australia: Delta Goodrem — ‘Eclipse’ Ucrania: LELÉKA — ‘Ridnym’

Reino Unido: LOOK MUM NO COMPUTER — ‘Eins, Zwei, Drei’

Albania: Alis — ‘Nân’ Malta: AIDAN —‘Bella’ Noruega: JONAS LOVV — ‘YA YA YA’

Para saber cuáles son los países que ya pasaron a la final, haz clic aquí.

Traducción de Leticia Zampedri